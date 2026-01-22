Результаты гонок шестого этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место

В четверг, 22 января, стартовал шестой этап Кубка мира по биатлону сезона-2025/2026. Соревнования принимает чешское Нове-Место.

Этап разделен на четыре соревновательных дня. Любители биатлона смогут насладиться индивидуальными гонками, смешанными эстафетами и масс-стартами, информирует 24 Канал.

Как закончилась индивидуальная мужская гонка?

Программу в Нове-Место открыла короткая индивидуальная гонка среди мужчин. Украину в ней представляли пятеро биатлонистов: Виталий Мандзин, Тарас Лесюк, Антон Дудченко, Богдан Цымбал и Богдан Борковский. Дмитрий Пидручный не попал в состав по собственному желанию, ведь решил целенаправленно готовиться к Олимпиаде в Италии.

Достаточно высокий результат у Виталия Мандзина: украинец повторил свой лучший результат сезона, финишировав 15-ым с тремя промахами на огневых рубежах. В зачетной зоне также оказался Тарас Лесюк, он 36-ый с двумя незакрытыми мишенями.

Пьедестал почета достался тем спортсменам, кто стрелял чисто. Победу одержал Эрик Перро, Эмильен Жаклен финишировал со вторым временем, замкнул тройку Лукас Хофер из Италии.

Результаты короткой индивидуальной гонки (15 км), мужчины

1. Эрик Перро (Франция), 36:30.6 (0)

2. Эмильен Жаклен (Франция), +41.8 (0)

3. Лукас Хофер (Италия), +54.1 (0)

..

15. Виталий Мандзин (Украина), +3:17.09 (3)

36. Тарас Лесюк (Украина), +4:33.6 (2)

55. Антон Дудченко (Украина), +5:36.2 (3)

59. Богдан Цымбал (Украина), +6:03.4 (3)

86. Богдан Борковский (Украина), +7:54.6 (7)