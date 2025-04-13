Рома вырвала ничью в римском дерби благодаря суперголу: как сыграл Довбик против Лацио

Второе римское в этом сезоне не выявило победителя. Лацио и Рома не смогли улучшить свое положение в борьбе за путевку в Лигу чемпионов.

Лацио – Рома 1:1

Голы: Романьоли, 47 – Суле, 69.

В эти выходные в чемпионате Италии проходили матчи 32 тура Серии А сезона 2024-2025. На вечер воскресенья было вынесено римское дерби между Лацио и Ромой, сообщает 24 Канал.

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Боевая мировая в Риме

Оба принципиальных соперника ведут борьбу за место в Лиге чемпионов на следующий сезон. К отчетному туру они подошли на 6 и 7 местах, с преимуществом Лацио в два балла.

В основе Ромы на дерби вышел Артем Довбик, который был признан лучшим игроком Серии А в марте. Встреча не имела явного фаворита, что и подтверждалось игрой команд.

Рома немного больше владела инициативой, однако атаки Лацио были более опасными. Нули на табло исчезли только после перерыва. Сначала Романьоли удачно откликнулся на подачу со стандарта и головой открыл счет.

Видео гола Лацио:

Однако Роме удалось отыграться на 69 минуте. Салемакерс откатил под удар Суле и тот с дальней дистанции отправил мяч от стойки в ворота Проведеля.

Видео суперудара от Суле:

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Что же касается Довбика, то украинец не был особо заметным. Украинец так и не нанес ни одного удара в сторону ворот "орлов" и покинул поле на 84 минуте. Команды же довели встречу до логического ничейного результата.

Таким образом оба клуба остались на своих 6-7 местах. За шесть туров до финиша сезона Лацио отстает от топ-четверки на три балла, тогда как Рома – на пять.