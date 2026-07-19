История успеха Ламина Ямала: ранний прогресс, топовые голы и первый финал ЧМ вундеркинда из Испании

Ламин Ямаль, талант из Барселоны стал настоящим сокровищем для сборной Испании. Парню только что исполнилось 19 лет, а он уже покоряет мировой футбол и имеет множество трофеев.

Сборная Испании вышла в финал чемпионата мира. Команда Луиса де ла Фуэнте обыграла Францию в полуфинальном матче, в том числе благодаря помощи Ламина Ямаля, пишет 24 Канал.

Ранний расцвет Ламина

Вингер не является особо результативным на этом чемпионате мира. Однако игроку "Барселоны" удалось побить ряд рекордов и стать ключевой фигурой для сборной Испании.

Сам игрок родился в каталонском городке Матаро в семье марокканца и уроженки Экваториальной Гвинеи. Однако львиную долю жизни он посвятил "Барселоне", в академию которой попал в семилетнем возрасте.

Ламин демонстрировал очень быстрый прогресс и поражал своим талантом. Это привело к тому, что уже в 15 лет Ямал был приглашен Хави в первую команду. В апреле 2023 года вингер дебютировал за "Барселону" в возрасте 15 лет, 9 месяцев и шести дней.

Уже в сезоне 2023–2024 Хави стал использовать Ямала в качестве игрока основного состава. Первый гол за "Барселону" он забил в начале октября в матче против "Гранады" в возрасте чуть более 16 лет и двух месяцев.

Успехи в сборной

Испанская федерация решила не медлить и вызвала Ламина на сентябрьский сбор. Учитывая разнообразное происхождение Ямала, игрока вполне могли бы задействовать в сборной Марокко. Дебют вингера получился сказочным.

Видео первого гола Ямала за Испанию – в обзоре матча против Грузии:

Ламин в первом же матче против Грузии отличился забитым голом, а через два месяца огорчил сборную Кипра. В "Барселоне" дела также шли прекрасно. Несмотря на отсутствие трофеев, Ламин сыграл целых 50 матчей за сезон и забил по семь голов и отдал столько же голевых передач.

Такое впечатляющее выступление не оставляло тренеру сборной Испании иного выбора, кроме как вызвать Ламина на Евро-2024. Не помешало и обучение в школе. Ямал взял с собой домашнее задание, а также дистанционно сдал экзамены.

На турнире вингер поразил своей скоростью и слаженной игрой с партнерами по команде, но никак не мог отметиться первым голом на Евро. Однако в матче 1/2 финала против Испании судьба вознаградила Ламина.

История рекордов Ямаля

Испанец стал самым молодым автором гола на чемпионатах Европы в возрасте 16 лет и 362 дней, опередив бывшего рекордсмена Йогана Фонлантена. Швейцарец впервые забил на Евро в 2004 году, когда ему было чуть меньше 18 с половиной лет. В целом же раннее развитие Ямала позволило ему побить ряд возрастных рекордов:

самый молодой автор гола на Евро

самый молодой автор гола в полуфиналах Евро или ЧМ

самый молодой голеадор сборной Испании

самый молодой автор гола в Ла Лиге

самый молодой автор гола в Суперкубке Испании

самый молодой игрок в истории Евро

самый молодой ассистент в Лиге чемпионов

Кстати, в 2023 году Ямаль забил за сборную Испании U-17 на чемпионате Европы в своей возрастной категории. Ламин отличился целыми четырьмя голами, став одним из лучших бомбардиров турнира. Сама же "Фурия Роха" дошла тогда до полуфинала, где уступила Франции (1:2). Сам же Ямаль тогда забил в ворота соперника и, стоит сказать, тот гол также получился эффектным.

Как Ямал забил Франции на Евро U-17:

Ямал разорвал Евро-2024

А самым успешным турниром для Ламина стал чемпионат Европы-2024. Вингер был ключевым игроком команды наряду с Нико Уильямсом и Альваро Моратой в атаке.

Ямал отдал целых 4 голевые передачи и забил супергол в ворота Франции. В итоге в финале Ламин отдал голевую передачу Уильямсу и помог Испании стать лучшей командой континента.

Видео гола Ямала в ворота Франции:

Ямаль продолжил развиваться, забивая голы и отдавая голевые передачи за Барселону. С этим клубом вингер выиграл множество трофеев в Испании и доходил до поздних стадий Лиги чемпионов.

Теперь же Ламин имеет возможность в 19 лет стать чемпионом мира. Для этого его сборной Испании нужно обыграть в финале Аргентину. Матч состоится 19 июля в Нью-Йорке, начало – в 22:00 по киевскому времени.