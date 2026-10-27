Ямаль не хотел награду, которую получил из рук Шевченко – причина удивила фанатов

Ламин Ямаль в третий раз подряд выиграл трофей Копа, но после триумфа сделал неожиданное признание. Звезда Барселоны считает, что эту награду должен был получить его близкий друг.

Церемония вручения "Золотого мяча" 2026 года в Лондоне завершилась для испанского вингера очередным индивидуальным успехом. Однако во время речи 19-летний футболист упомянул о партнере по команде, которому, по его мнению, эта награда подошла бы больше, пишет Marca.

Ямаль посвятил награду одноклубнику

Ламин Ямаль стал первым футболистом в истории, которому удалось трижды подряд выиграть трофей Копа – награду лучшему молодому игроку мира. На церемонии в Лондоне престижный приз он получил из рук президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко.

Однако во время своей речи звезда Барселоны сделал неожиданное признание. Испанец подчеркнул, что хотел бы видеть победителем своего одноклубника Пау Кубарси, занявшего второе место в голосовании.

Жаль, что сейчас здесь нет моего товарища по команде Кубарси. Эта награда должна была быть для него. Обидно, что он ее не выиграл,

– отметил Ямаль.

Вингер также поблагодарил Барселону и национальную сборную Испании. В то же время футболист подчеркнул, что не собирается останавливаться на достигнутом и стремится в дальнейшем завоевывать как командные, так и личные титулы.

Однако я бы хотел, чтобы эта награда досталась Кубарси,

– добавил Ямаль.

Результат Ямаля в голосовании за "Золотой мяч"

Несмотря на очередную победу в номинации "Копа", главный трофей вечера на этот раз достался не испанскому таланту. В голосовании за "Золотой мяч" Ямаль занял третье место.

Он уступил нападающему Баварии Гарри Кейну, который стал лауреатом престижной награды, и французскому форварду Реала Килиану Мбаппе.

В прошлом году Ямаль также был близок к триумфу, но завершил голосование на второй строчке. Тогда лучшим футболистом мира признали Усмана Дембеле из ПСЖ.