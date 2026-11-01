"Пусть все знают": отец Ямаля назвал настоящую фамилию сына

Отец звезды Барселоны Ламина Ямаля решил развеять распространенное заблуждение относительно имени футболиста. Мунир Насрауи объяснил, какая фамилия на самом деле у его сына.

19-летний испанец уже стал одним из самых узнаваемых футболистов мира, однако даже его полное имя знают далеко не все. Отец игрока решил лично расставить точки над "и" и обратился к зрителям во время прямого эфира в соцсетях, передает El Chiringuito TV.

Отец Ямаля объяснил, почему у его сына другая фамилия

Мунир Насрауи подчеркнул, что Ламин Ямаль – это имя футболиста, а не его фамилия. По словам отца, многие люди неправильно называют сына, поэтому он захотел публично исправить эту путаницу.

Послушайте, ребята, хочу кое-что вам сказать – пусть все знают. Ламин Ямаль – это имя. Ямаль – это не фамилия, народ. Фамилия Ламина – Насрауи Эбана. Просто чтобы вы знали и не путали. Ламин Ямаль – это имя. Именно поэтому я обращаюсь к нему: Ламин Ямаль. Вам никогда не стать лидерами, поскольку на поле – Ламин Ямаль,

– заявил Мунир во время трансляции.

Ямаль не хотел получать награду Копа от Шевченко

Напомним, недавно Ламин Ямаль также оказался в центре внимания во время церемонии вручения "Золотого мяча" 2026. Испанский футболист получил награду Копа, которую ему вручил легендарный украинский нападающий Андрей Шевченко.

Впрочем, сам Ямаль признался, что хотел бы видеть обладателем награды своего одноклубника из Барселоны Пау Кубарси.

В голосовании за "Золотой мяч" Ямаль занял третье место, уступив Кейну и Мбаппе.