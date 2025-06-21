Это полное безумие: Ямаля заметили в бразильских фавелах, где происходят перестрелки
- Ламин Ямаль, 17-летний футболист Барселоны, проводит отпуск в Бразилии, где сыграл с Неймаром в волейбол ногами и с детьми в футбол в фавелах.
- Испанский журналист Рафаэль Эрнандес критикует Ямаля за опрометчивое поведение, указывая на риски, связанные с перестрелками в фавелах, и призывает Барселону и агента Ямаля вмешаться.
Звезда испанской Барселоны Ламин Ямаль ярко проводит отпуск. После отдыха в Италии, где юношу заметили в компании с моделью OnlyFans, парень отправился к своему кумиру в Бразилию.
Ламин Ямаль неоднократно сообщал, что с детства восхищался игрой Неймара. Поэтому часть своего отпуска 17-летний испанец решил провести в Бразилии, пишет 24 Канал.
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Ямаля занесло в бандитские фавелы
Вингер Барселоны успел пообщаться со своим кумиром и поиграть с ним в волейбол ногами. Ламин выразил свое восхищение бразильцем, назвав его игроком номером 1.
Видео, которая Ямаль играет с Неймаром
Кроме того, Ямаль решил порадовать своих юных фанатов, сыграв с ними в футбол. Все бы ничего, но это произошло в бразильских фавелах.
Испанский журналист Рафаэль Эрнандес в своем аккаунте в сети Х раскритиковал футболиста Барселоны за такое опрометчивое поведение. Он отметил, что 17-летняя звезда не осознает риски, ведь в фавелах происходят самые жесткие перестрелки, во время которых гибнут посторонние люди. Эрнандес сравнил опасность с войной на Ближнем Востоке.
"Мне безразлично, есть ли у Ямала охрана, или даже если местные наркобанды (уровень которых можно сравнить с террористическими организациями) его не тронут – это крайне безответственно и опасно. Барселона и Жорже Мендеш (агент Ямаля – 24 Канал) должны срочно вмешаться.
Не думаю, что люди осознают: это примерно то же, что если бы Ямаль сейчас поехал в Иран или Газу. Я не шучу.
Возможно, не все меня поймут, но я должен был высказаться. Это полное безумие", – заявил журналист.
Ямаль играет с детьми в бразильских фавелах: смотрите видео
Отметим, что Ламин Ямаль сейчас является самым дорогим игроком в мире. Стоимость 17-летнего футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 200 миллионов евро.
Ранее мы рассказывали, как Ямаль проводил отпуск в компании звезды OnlyFans Фати Васкес. Папарацци даже поймали пару за поцелуем.