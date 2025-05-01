Молодой талант Барселоны превзошел достижение Мбаппе в Лиге чемпионов

Футболист Барселоны Ламин Ямаль установил новое историческое достижение. Он сумел превзойти рекорд Килиана Мбаппе.

В среду, 30 апреля, на стадионе "Эстадио Олимпико" в столице Каталонии состоялся первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором встретились Барселона и Интер. Команды расписали сверхрезультативную ничью со счетом 3:3.

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Какое достижение превзошел Ямаль

Ламин Ямаль в возрасте 17 лет и 291 день сыграл свой 100-й матч за Барселону, а также отметился забитым голом. Забитый мяч позволил футболисту стать самым молодым игроком, который стал автором гола в полуфинале Лиги чемпионов, пишет 24 канал со ссылкой на OptaJose.

Предыдущий рекорд принадлежал Килиану Мбаппе, который отмечался забитым мячом в возрасте 18 лет и 140 дней.

Справка. В сезоне-2024/2025 Ламин Ямаль сыграл 49 матчей за Барселону, в которых забил 15 голов и отдал 23 результативные передачи.

Отметим, что второй полуфинальный матч между Барселоной и Интером состоится 6 мая.