Суперкомпьютер назвал фаворита ЛЧ-2024/2025 после жеребьевки раунда плей-офф

В пятницу, 21 февраля, состоялась жеребьевка сетки плей-офф Лиги чемпионов-2024/2025. 16 клубов узнали своих следующих соперников и путь, который должны преодолеть до самого финала.

По ее результатам искусственный интеллект проанализировал шансы всех участников на победу в турнире. Суперкомпьютер смоделировал соревнования 10 000 раз и назвал своего чемпиона, сообщает 24 Канал со ссылкой на Opta Analyst.

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Прогноз от искусственного интеллекта

Фаворитом турнира остался английский Ливерпуль (17,2%). Однако после жеребьевки, которая свела "красных" в 1/8 финала с ПСЖ, их шансы на триумф упали ровно на 3%.

На второе место среди главных претендентов поднялась Барселона. Следующим соперником каталонцев станет Бенфика и это подняло вероятность победы команды Флика в турнире до 15,4%.

Тройку фаворитов замкнул лондонский Арсенал с наибольшим регрессом после жеребьевки, которая свела "канониров" с ПСВ. Теперь шансы клуба Александра Зинченко оцениваются в 13,6%.

В топ-5 претендентов также попали миланский Интер (12,7%) и мадридский Реал (11.6%) Андрея Лунина. Никаких шансов на победу в Лиге чемпионов искусственный интеллект не дает Брюгге и Фейеноорду.



Шансы всех клубов на победу в ЛЧ-2024/2025 / Изображение Opta Analyst

Напомним, что первые матчи 1/8 финала ЛЧ состоятся 4 марта. Трофей будущие финалисты разыграют 31 мая в Мюнхене на "Альянц Арене".