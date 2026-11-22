Леандро Паредес пережил вечер, наполненный различными событиями. Завоевание международного титула завершилось поездкой в больницу.

Опорный полузащитник Бока Хуниорс Леандро Паредес потерял сознание после финала Кубка Южной Америки. Его состояние прокомментировал тренер Родольфо Арруабаррена, пишет tn.com.ar.

Что случилось с Паредесом

Бывший футболист ПСЖ, Ювентуса и Ромы отыграл за свой клуб 58 минут в финале международного кубка. Аргентинская команда победила бразильский Атлетико Минейро со счетом 2:0.

Во время общения с прессой после матча Паредес неожиданно потерял сознание.

К счастью, 32-летний полузащитник быстро пришел в себя и на своих ногах добрался до раздевалки.

В конце первого тайма ему стало плохо, он испытывал головокружение. После перерыва ему стало немного лучше, но уже через 10 минут было видно, что ему тяжело. Он честно попросил замену. Теперь мне сказали, что ему снова стало плохо после матча,

– сказал тренер Бока Хуниорс.

В качестве меры предосторожности футболиста доставили в больницу колумбийского города Барранкилья. Именно высокую температуру в месте проведения финала считают причиной проблем Паредеса со здоровьем.

Почему Паредес запомнился в 2026 году

После проигранного финала Мундиаля этого года аргентинский футболист устроил драку против Эрика Гарсии и Гави.

За свое поведение он получил штраф в размере 90 тысяч долларов и дисквалификацию на выступления за сборную Аргентины в течение 10 матчей.