Легенда Фіорентини наклав на себе руки: тіло знайшли у будинку

На 65-му році життя помер колишній захисник Фіорентини Челесте Пін. За попередніми даними, легендарний гравець наклав на себе руки у власному будинку у Флоренції.

Тривогу підняв родич, який тривалий час не міг зв’язатися з Піном. На місце трагедії оперативно прибули медики та поліція, але допомогти вже було запізно, пише 24 Канал з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

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Що відомо про Челесте Піна?

Флорентійський клуб уже публічно висловив співчуття з приводу смерті Челесте Піна, підкресливши його внесок у історію команди.

Свою кар’єру в Фіорентині Пін розпочав у 1982 році й захищав її кольори протягом дев’яти сезонів. Найбільшим досягненням у складі клубу став фінал Кубка УЄФА у сезоні-1989/1990, де команда поступилася Ювентусу. У 2022 році його ім’я внесли до Залу слави Фіорентини.

Окрім "фіалок", футболіст виступав за Перуджу, Верону та Сієну, а у складі молодіжної збірної Італії здобув бронзові нагороди чемпіонату Європи 1984 року.

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