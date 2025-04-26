Украинцы Лехии разрывают польскую Экстраклясу: видео голов Вьюнника и Царенко

Лехия из Гданьска борется за выживание в элитном дивизионе чемпионата Польши. В 30-м туре Экстраклясы "бело-зеленые" принимали команду Пяст.

В стартовом составе Лехии на матч против Пяста вышли трое украинских легионеров: Иван Желизко, Максим Хлань и Богдан Вьюнник. Именно двое последних стали героями эпизода в конце первого тайма, пишет 24 Канал.

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Голы украинцев принесли победу Лехии

На 44-й минуте матча Вьюнник и Хлань сыграли в стеночку в центре поля. Максим в одно касание отдал мяч на ход форварду, который благодаря габаритам оттеснил защитника Пьяста и пробил мимо голкипера.

Благодаря украинской связке "бело-зеленые" ушли на перерыв при счете 2:0

Видео гола Вьюнника с ассистом Хланя

Во втором тайме футболист Пьяста Гук сократил разрыв в счете до минимума. Однако гостям не удалось вернуть интригу.

За восемь минут до завершения матча Антон Царенко, вышедший на замену, поставил точку в матче.

Видео гола Царенко

Справка. Богдан Вьюнник забил свой шестой гол в сезоне (28 матчей). На счету арендованного у Динамо Антона Царенко два забитых мяча (26 матчей).

Благодаря этой победе Лехия покинула зону вылета в турнирной таблице. "Бело-зеленые" поднялись на 15 строчку с 30 очками.