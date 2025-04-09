17-летняя спортсменка побила рекорд, который держался почти 60 лет

Лея О'Брайен выиграла чемпионат Австралии по легкой атлетике. Таким образом 17-летняя спортсменка установила новый национальный рекорд.

О'Брайен участвовала в местном чемпионате по бегу на дистанцию 100 метров. Австралийка первой финишировала в забеге среди спортсменок до 18 лет, пишет 24 канал со ссылкой на news.com.au.

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Что покорилось О'Брайен

Лея Обраен одержала яркую победу на соревнованиях, показав результат 11,14 секунды. Таким образом она побила рекорд, который держался долгих 57 лет.

Предыдущее достижение принадлежало Рейлин Болин. Спортсменка пробежала дистанцию за 11,20 секунды в далеком 1968 году.

Честно говоря, я считала, что мой лучший результат (11,46 – 24 канал) был действительно хорошим временем. Я ожидала, что в финале покажу 11,3 секунды, но я очень счастлива, потому что я очень много работала для этого,

– сказала О'Брайен.

Отметим, что Рейлин Болин была гордостью Австралии. Легкоатлетка за свою карьеру выиграла три "серебра" на Олимпийских играх и получила семь золотых медалей на Играх Содружества.