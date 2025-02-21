Четыре украинца узнали соперников: результат жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

В пятницу, 21 февраля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Каждый участник уже узнал свой путь к потенциальному решающему матчу.

К восьми командам, которые пробились сразу в эту стадию, добавились еще столько же, которые триумфали в стыковых поединках. И теперь на трофей осталось лишь 16 претендентов, сообщает 24 Канал.

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Все пары 1/8 финала ЛЧ

Среди них есть сразу четыре клуба, в которых выступают украинские футболисты. Речь идет о Реале Андрея Лунина, Арсенале Александра Зинченка, Бенфике Анатолия Трубина и Байере Артема Степанова.

Однако ни один из них не будет противостоять друг другу:

Брюгге (Бельгия) – Астон Вилла (Англия)

Боруссия Д (Германия) – Лилль (Франция)

Реал Мадрид (Испания) – Атлетико Мадрид (Испания)

Бавария (Германия) – Байер (Германия)

ПСВ Эйндховен (Нидерланды) – Арсенал (Англия)

Фейенорд (Нидерланды) – Интер (Италия)

ПСЖ (Франция) – Ливерпуль (Англия)

Бенфика (Португалия) – Барселона (Испания)

Путь команд к финалу



Сетка Лиги чемпионов-2024/2025 / Фото с соцсетей турнира

Справка. Матчи 1/8 финала состоятся 4-5 и 11-12 марта, четвертьфиналы запланированы на 8-9 и 15-16 апреля, а полуфиналы – 29-30 апреля и 6-7 мая. Трофей финалисты разыграют 31 мая в Мюнхене на "Альянц Арене".

Напомним, что действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский Реал. "Сливочные" в прошлом сезоне одолели в финале Боруссию Дортмунд со счетом 2:0.