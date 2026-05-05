Определился первый финалист Лиги чемпионов

Лондонский Арсенал стал первым участником финала Лиги чемпионов сезона-2025/26. Команда Микеля Артеты минимально одолела Атлетико на своем поле и вырвала путевку в решающий матч.

После боевой ничьей 1:1 в Мадриде судьба противостояния решалась в английской столице. Арсенал использовал домашний фактор и стал первым финалистом турнира, передает 24 Канал.

Кто решил судьбу полуфинала?

Ответный матч получился значительно осторожнее, чем первая встреча, ведь цена ошибки была слишком высокой. Команды долго искали свой шанс, но постепенно "канониры" перехватили инициативу.

Героем вечера стал Букайо Сака, который забил единственный гол в матче и принес Арсеналу победу со счетом 1:0. Именно его точный удар в конце первого тайма во второй игре стал решающим в двухматчевом противостоянии.

Арсенал сыграет в финале Лиги чемпионов

Благодаря ничьей 1:1 в первом матче и домашней победе в Лондоне английский клуб выиграл полуфинал с общим счетом 2:1. Арсенал впервые за долгое время пробился в финал главного еврокубка.

Последний раз Арсенал играл в финале Лиги чемпионов в сезоне 2005/06. Тогда лондонский клуб под руководством Арсена Венгера добрался до решающего матча в Париже, где уступил Барселоне со счетом 1:2.

Теперь команда Артеты будет ждать соперника из второго полуфинала. 6 мая ответный матч проведут Бавария и ПСЖ. Первый поединок выиграли французы с хоккейным счетом 5:4.