Возможный соперник Шахтера в Лиге Европы: с кем могут сыграть "горняки", если прибьют Бешикташ

Также в понедельник, 21 июля, состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы-2025/2026. В швейцарском Ньоне своего возможного соперника узнал донецкий Шахтер.

"Горняки" входили в число сеяных клубов при жеребьевке третьего раунда. Зато возможные соперники Шахтера были в списке несеяных по Основному пути, информирует 24 Канал.

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С кем может сыграть Шахтер в третьем раунде квалификации Лиги Европы?

Сначала донецкому клубу нужно пройти во втором квалификационном раунде турецкий Бешикташ (24-го и 31-го июля).

Перед жеребьевкой список потенциальных оппонентов Шахтера выглядел так:

Побежденный в паре Рейнджерс (Шотландия) – Панатинаикос (Греция)

Побежденный в паре Виктория Пльзень (Чехия) – Серветт (Швейцария)

Побежденный в паре Бранн (Норвегия) – Ред Булл Зальцбург (Австрия)

По итогам жеребьевки, потенциальным соперником Шахтера стал побежденный противостояния Рейнджерс (Шотландия) – Панатинаикос (Греция).

К слову. Матчи 3-го раунда квалификации Лиги Европы-2025/2026 запланированы на 7-е и 14-е августа. Победители пройдут в следующий раунд турнира, а проигравшие продолжат свои еврокубковые выступления в 4-м раунде Лиги конференций.

Если Шахтер вылетит из Лиги Европы от Бешикташа, то сыграет уже в Лиге конференций против триумфатора пары Сент-Патрикс (Ирландия) – Нимме Калью (Эстония).

Напомним, что команда Арды Турана уже прошла финский Ильвес – 6:0 по двум матчам.

Также 21 июля своего потенциального соперника в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское Динамо.