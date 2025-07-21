Возможный соперник Шахтера в Лиге Европы: с кем могут сыграть "горняки", если прибьют Бешикташ
- Донецкий Шахтер узнал потенциального соперника в третьем раунде квалификации Лиги Европы-2025/2026, которым стал повержен в паре Рейнджерс (Шотландия) – Панатинаикос (Греция).
- Для участия в третьем раунде Шахтеру предстоит победить турецкий Бешикташ во втором квалификационном раунде.
- Матчи третьего раунда запланированы на 7 и 14 августа, победители пройдут дальше, а проигравшие сыграют в Лиге конференций.
- Команда Арды Турана уже выиграла у финского Ильвеса со счетом 6:0 по двум матчам.
Также в понедельник, 21 июля, состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы-2025/2026. В швейцарском Ньоне своего возможного соперника узнал донецкий Шахтер.
"Горняки" входили в число сеяных клубов при жеребьевке третьего раунда. Зато возможные соперники Шахтера были в списке несеяных по Основному пути, информирует 24 Канал.
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С кем может сыграть Шахтер в третьем раунде квалификации Лиги Европы?
Сначала донецкому клубу нужно пройти во втором квалификационном раунде турецкий Бешикташ (24-го и 31-го июля).
Перед жеребьевкой список потенциальных оппонентов Шахтера выглядел так:
- Побежденный в паре Рейнджерс (Шотландия) – Панатинаикос (Греция)
- Побежденный в паре Виктория Пльзень (Чехия) – Серветт (Швейцария)
- Побежденный в паре Бранн (Норвегия) – Ред Булл Зальцбург (Австрия)
По итогам жеребьевки, потенциальным соперником Шахтера стал побежденный противостояния Рейнджерс (Шотландия) – Панатинаикос (Греция).
К слову. Матчи 3-го раунда квалификации Лиги Европы-2025/2026 запланированы на 7-е и 14-е августа. Победители пройдут в следующий раунд турнира, а проигравшие продолжат свои еврокубковые выступления в 4-м раунде Лиги конференций.
Если Шахтер вылетит из Лиги Европы от Бешикташа, то сыграет уже в Лиге конференций против триумфатора пары Сент-Патрикс (Ирландия) – Нимме Калью (Эстония).
Напомним, что команда Арды Турана уже прошла финский Ильвес – 6:0 по двум матчам.
Также 21 июля своего потенциального соперника в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское Динамо.