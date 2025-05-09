"Валидол" во Флоренции и победа Челси: результаты вторых матчей 1/2 финала Лиги конференций
- Челси победил Юргорден со счетом 1:0 во втором полуфинале Лиги конференций и впервые вышел в финал этого турнира.
- Фиорентина и Бетис сыграли вничью 2:2, но Бетис вышел в финал за счет победы в первом матче.
- Финал Лиги конференций состоится 28 мая на Городском стадионе во Вроцлаве.
Состоялись ответные матчи полуфинала Лиги конференций сезона-2024/25. По итогу противостояний определились участники финала третьего по престижности еврокубкового турнира под эгидой УЕФА.
Оба повторных матча полуфинала Лиги конференций состоялись в четверг, 8 мая. За две путевки в финал боролись представители Англии, Испании, Италии и Швеции, пишет 24 Канал.
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Челси – Юргорден 1:0 (первая игра – 4:1)
Гол: Дьюсбери-Холл, 38
Результат первого матча позволил тренеру Челси Энцо Мареске поэкспериментировать с составом. Итальянец дал отдохнуть лидерам, предоставив игровую практику футболистам, которые не так часто играли в нынешнем сезоне.
В первом тайме "синие" владели тотальным преимуществом. Однако материализовать его смогли лишь в один забитый мяч. На 38-й минуте встречи хавбек Челси Дьюсбери-Холл воспользовался пасом 19-летнего Тайрика Джорджа и отправил мяч в левый угол ворот.
Во втором тайме счет на табло не изменился. Лондонский Челси впервые в своей истории сыграет в финале Лиги конференций.
Видеообзор матча Челси – Юргорден
Фиорентина – Бетис 2:2 (первая игра – 1:2)
Голы: Госенс, 34, 42 – Антони, 30, Эззальзули, 97
Испанский Бетис в первом матче противостояния с Фиорентиной одержал победу 2:1. Итальянцы перед вторым полуфиналом сохраняли отличные шансы на реванш.
Во Флоренции первыми открыли счет гости. На 30-й минуте Антони мастерски исполнил штрафной удар, отправив мяч рикошетом от стойки.
Еще до перерыва "фиалки" отыгрались, забив голы-близнецы. Защитник Фиорентины Госенс оформил дубль после двух угловых. Счет в двухматчевом противостоянии стал равным – 3:3.
В основное время соперники не смогли определить обладателя путевки. Лишь в овертайме "зелено-белые" забили второй гол Фиорентине. После паса Антони отличился Эззальзули. Ничейный счет устроил Бетис, который стал вторым финалистом Лиги конференций.
Обладатель трофея определится в среду, 28 мая. Поединок состоится на Городском стадионе во Вроцлаве.