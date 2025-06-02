Германия, Франция, Португалия и Испания: анонс финала четырех Лиги наций

В начале июня футбольных болельщиков ждут матчи национальных команд. Уже 4-5 июня определятся финалисты Лиги наций-2024/2025.

В финал четырех текущего розыгрыша Лиги наций вошли четыре топовые сборные – Португалия, Испания, Германия и Франция. В первом полуфинальном матче сойдутся Португалия и Германия, а уже на следующий день (5 июня) Испания сыграет против Франции.

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24 Канал анонсирует решающие матчи Лиги наций-2024/2025. Рассказываем о пути сборных в полуфинал турнира, истории противостояний национальных команд и заявки коллективов.

Германия – Португалия



Сборная Португалии по футболу / Фото Getty Images

Место проведения: "Альянц Арена" (Мюнхен, Германия).

Начало матча: 4 июня в 22:00 по киевскому времени.

Четвертьфинальный раунд Лиги наций: результаты сборных

В первом полуфинальном матче сойдутся сборные Германии и Португалии. "Бундестим" вышел в 1/2 финала турнира благодаря победе в первом четвертьфинальном поединке над Италией 2:1. Хотя именно итальянцы первыми открыли счет в поединке (Тонали). В составе "немецкой машины" забивали Кляйндинст и Горецка.

Зато во втором поединке фанаты увидели результативную мировую 3:3. Однако этот матч мог закончиться разгромом "скуадра адзурры", ведь уже в первом тайме немцы довели счет до 3:0. Но во второй половине встречи итальянцы отыграли все три мяча. Даже такой камбэк не помог Италии продолжить борьбу за трофей.

Четвертьфинальный раунд Лиги наций тоже не стал легкой прогулкой для Португалии. Уже в первом матче против Дании португальцы столкнулись с проблемами и в итоге минимальным поражением 1:0. Обидчиком португальской сборной стал форвард МЮ Расмус Гойлунн. Однако это фиаско только разозлило Португалию, которая в ответном матче наколотила во владения соперника аж 5 голов. Зато Дания ответила двумя мячами.

Как сборные играли между собой в прошлом

Германия и Португалия между собой уже сыграли 19 матчей. В 11 поединках победу праздновал "Бундестим". В то же время португальцы побеждали в трех встречах. Еще 5 игр заканчивались ничьей.

Последний раз сборные играли между собой в рамках группового раунда Евро-2020. В том поединке Германия убедительно переиграла Португалию 4:2.

Заявки команд на финал четырех

В заявку Роберто Мартинес включил 27 футболистов. Среди вызванных в сборную исполнителей есть фамилия главной звезды команды Криштиану Роналду.

Заявка сборной Португалии на Лигу наций: смотрите видео

Главный тренер немецкой сборной Юлиан Нагельсманн на финал четырех вызвал 26 игроков. Среди числа избранных есть место дебютанту "Бундестим" форварду Штутгарта Нику Вольтемаде. Отметим, что в заявке отсутствует один из лидеров мюнхенской Баварии Джамал Мусиала.



Заявка сборной Германии / Фото Немецкого футбольного союза

Испания – Франция



Сборная Испании по футболу / Фото Getty Images

Где состоится матч? "MHPArena" (Штутгарт, Германия).

Начало встречи: 5 июня в 22:00 по киевскому времени.

Уже на следующий день в борьбу за путевку в финал Лиги наций вступит действующий чемпион турнира Испания. Обладателям трофея будет противостоять чемпион Европы и мира – Франция.

Как команды вышли в полуфинал Лиги наций

В четвертьфинальном раунде подопечные Луиса де ла Фуэнте были в шаге от вылета из плей-офф Лиги наций. Обидчицей испанцев могла стать сборная Нидерландов.

Уже в первом матче "Фурия Роха" только в компенсированное к поединку время спаслась от выездного поражения, вырвав боевую ничью 2:2. В основное время второй битвы сборные снова не определили сильнейшего 2:2. В экстратаймах команды обменялись голами и перевели противостояние в серию пенальти, где точнее были испанцы 5:4. Футбольная фортуна привела Испанию в полуфинал Лиги наций-2024/2025.

В другом полуфинале Франция тоже на зубах выгрызла путевку в 1/2 финала турнира. "Ле Бле" сенсационно уступили Хорватии в первом поединке 0:2. Зато в ответном матче французы смогли с идентичным счетом закончить основное время встречи и перевести четвертьфинальную дуэль в дополнительные таймы, а затем и серию пенальти. Здесь фартовыми были футболисты из Франции 5:4.

Богатая история противостояний

История испано-французских противостояний очень богата. Ранее эти топовые европейские гранды футбола встречались аж 37 раз. У "Фурии Роха" незначительное преимущество по количеству побед – 17 против 13-ти у "Ле Бле". Еще 7 поединков сводились к ничьей.

Последний раз болельщики наслаждались данным очным противостоянием 9 июля 2024 года, когда сборные сошлись в полуфинале Евро-2024. В поединке было забито три гола и всех в первом тайме. Коло Муани размочил счет в матче. Однако до перерыва испанцы благодаря результативным ударам Ямаля и Олмо вышли вперед 2:1. Именно эти мячи вывели Испанию в финал чемпионата Европы, где они и торжествовали (победа над Англией 2:1).

Кого тренеры вызвали на Лигу наций

25 футболистов попали в заявку сборной Франции Дидье Дешама. Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе на месте.



Заявка сборной Франции / Фото Федерации футбола страны

Зато главный наставник Испании Луис де ла Фуэнте вызвал лишь одного представителя мадридского Реала, новичка Дина Гюйсена. Центрбек только этим летом перебрался в Мадрид. До этого испанец провел отличный сезон в английском Борнмуте, где составлял компанию в защите нашему Илье Забарному.

В то же время в заявке присутствует аж 6 игроков каталонской Барселоны.



Заявка сборной Испании / Фото из инстаграма футбольной команды

Отметим. Победители обоих полуфиналов сойдутся в решающем матче на "Альянц Арене" в Мюнхене 8 июня. Зато неудачники 1/2 финала Лиги наций-2024/2025 в этот же день поборются за "бронзу" в Штутгарте.