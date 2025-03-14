Бельгия объявила заявку на матчи Лиги наций против Украины

Уже через считанные дни состоятся поединки плей-офф Лиги наций-2024/2025 по футболу. В одной из пар будут встречаться сборные Украины и Бельгии.

Команды будут соревноваться за путевку в дивизион А. Главный тренер "красных дьяволов" Руди Гарсия определился с заявкой на матчи против "сине-желтых".

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Кто попал в заявку сборной Бельгии

Французский наставник вызвал на эти поединки 26 игроков, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Королевской бельгийской футбольной ассоциации. Из интересного, в сборную вернулся вратарь Реала Тибо Куртуа, который не играл за национальную команду с июня 2023 года из-за конфликта с предыдущим тренером Деменико Тедеско.



Заявка сборной Бельгии на матчи против Украины

Вратари : Тибо Куртуа (Реал Мадрид), Сенне Ламменс (Антверпен), Матц Селс (Ноттингем Форест), Мартен Вандевордт (РБ Лейпциг)

: Тибо Куртуа (Реал Мадрид), Сенне Ламменс (Антверпен), Матц Селс (Ноттингем Форест), Мартен Вандевордт (РБ Лейпциг) Защитники : Тимоти Кастань (Фулхэм), Максим Де Кейпер, Брэндон Мехеле (оба – Брюгге), Зено Дебаст (Спортинг), Кони Де Винтер (Дженоа), Воут Фас (Лестер), Тома Менье (Лилль), Артюр Теат (Айнтрахт)

: Тимоти Кастань (Фулхэм), Максим Де Кейпер, Брэндон Мехеле (оба – Брюгге), Зено Дебаст (Спортинг), Кони Де Винтер (Дженоа), Воут Фас (Лестер), Тома Менье (Лилль), Артюр Теат (Айнтрахт) Полузащитники : Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити), Бриан Хейнен (Генк), Жорти Мокио (Аякс), Николас Раскин (Рейнджерс), Юри Тилеманс (Астон Вилла), Ганс Ванакен (Брюгге)

: Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити), Бриан Хейнен (Генк), Жорти Мокио (Аякс), Николас Раскин (Рейнджерс), Юри Тилеманс (Астон Вилла), Ганс Ванакен (Брюгге) Нападающие: Шарль Де Кетеларе (Аталанта), Жереми Доку (Манчестер Сити), Малик Фофана (Лион), Ромелу Лукаку (Наполи), Доди Лукебакио (Севилья), Лои Опенда (РБ Лейпциг), Алексис Селемекерс (Рома), Леандро Троссар (Арсенал).

Отметим, что первый поединок между Украиной и Бельгией состоится 20 марта на условно домашнем поле "сине-желтых" в испанской Мурсии, а ответный матч – 23 марта в Генке. Обе игры начнутся в 21:45 по киевскому времени.

К слову. До этого команды противостояли друг другу лишь однажды. На Евро-2024 они не определили сильнейшего, сыграв вничью со счетом 0:0.

Напомним, что ранее заявку сборной Украины объявил Сергей Ребров. В нее попали 25 футболистов.