Украинская гимнастка Лилия Подкопаева опубликовала фото своего сына Вадима. Она поздравила его с 21-м днем рождения.

Фотографии своего сына Вадима олимпийская чемпионка опубликовала на своей странице в социальной сети инстаграм. Там собраны не только снимки уже взрослого парня, но и детские фотографии юноши.

Что известно о сыне Лилии Подкопаевой Вадиме

Вадим – не родной сын украинской гимнастки. В 2004 году Лилию жестоко избили неизвестные, после чего ей пришлось перенести несколько операций. Врачи прогнозировали, что она вряд ли сможет иметь детей. Летом 2006 года спортсменка вместе со своим тогдашним мужем Тимофеем Нагорным решила усыновить мальчика Вадима.

Он родился 27 ноября 2005 года. Решение об усыновлении Лилия и Тимофей получили 13 июля 2006 года, а забрать малыша из интерната смогли через 2 недели.

Важно, что в процессе усыновления украинская олимпийская чемпионка сама забеременела. Так, 10 ноября 2006 года в семье родилась еще и дочь Каролина. Следует также добавить, что с Тимофеем Нагорным Подкопаева в итоге развелась в 2009 году.

Спортсменка рассказывала, что новость о том, что ее сын усыновлен, он узнал в 3 года. Тогда они проезжали мимо детского дома, и она сказала ему, что здесь живут дети, которых бросили их родители. И тогда маленький Вадим переспросил, не Лилия ли нашла его здесь. Оказалось, что это ее мама рассказала мальчику правду. Подкопаева отмечала, что она даже благодарна ей за это, потому что та сняла с дочери большое психологическое бремя.

Сейчас Вадим учится в США в Технологическом институте Джорджии. Интересно, что именно в этом кампусе в 1996 году проживала сборная Украины во время Олимпиады в Атланте. Именно на этих соревнованиях Подкопаева завоевала 2 золотые медали.

За две недели до дня рождения Вадима 20-летний юбилей отмечала и дочь Лилии Каролина. Спортсменка также трогательно поздравила ее с днем рождения и показала, как та менялась на протяжении своей жизни.