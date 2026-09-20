Лилия Подкопаева трогательно поздравила дочь с седьмым днем рождения

Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева имеет троих детей, а самой младшей дочери Эвелине накануне исполнилось семь лет. Бывшая гимнастка поздравила ее, опубликовав в соцсетях множество фотографий из прошлого.

Эвелина – единственный общий ребенок Подкопаевой и ее нынешнего мужа Игоря Дубинского. Семья проживает в Соединенных Штатах, сообщает 24 Канал.

Дочери Лилии Подкопаевой – семь лет

Спортсменка решила показать путь взросления Эвелины от самых первых фотографий, где она еще грудной ребенок, до сегодняшнего дня. В подборке много счастливых моментов, совместных семейных праздников и путешествий.

Наше главное правило остается неизменным – быть вместе при каждом удобном случае, держаться друг за друга и делить каждый момент. Ты сочетаешь в себе детскую непосредственность и удивительную зрелость. Наша гордость и наше безграничное счастье. Любим тебя всем сердцем!

– трогательно написала Подкопаева.

Что известно о семье Лилии Подкопаевой

Первым мужем гимнастки был бизнесмен Тимофей Нагорный. Вместе с ним она усыновила мальчика Вадима, а уже во время оформления документов пара узнала, что у них будет дочь, которую назвали Каролиной – в честь крестной, предательницы Украины певицы Ани Лорак.

Брак распался в 2009 году. Второй муж – Виктор Костырко, но их совместная жизнь была недолгой. Настоящее счастье олимпийская чемпионка обрела лишь после того, как уехала за границу, выйдя замуж за Игоря Дубинского.