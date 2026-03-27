Клуб Бекхэма сделает уникальный подарок Месси: ни один футболист не имел такой чести

Лионель Месси, похоже, окончательно решил завершить свою футбольную карьеру в Майами в составе Интера. Клуб настолько ценит аргентинца, что ради него решил пойти на нарушение всех известных правил и принципов.

Месси станет первым в истории мирового футбола игроком, который будет выступать на стадионе, где одна из трибун будет носить его имя, пишет официальный сайт клуба.

Почему Интер назвал трибуну в честь Месси?

Интер подготовил пафосное объяснение своей инициативы, которая не имеет аналогов в истории мирового футбола.

Обычно чествования – это о прошлом. Они построены на ностальгии. На памяти. Но это иначе: оно рождено из современности, из ощущений от каждого выхода на поле Лео. Признание кого-то не обязательно должно быть завершением главы. Иногда это просто осознание, что ты являешься свидетелем чего-то по-настоящему уникального,

– написал клуб.

Фанам, которые приобретут билеты на трибуну имени Месси, обещают сюрпризы и яркие впечатления от матча-открытия сезона, который запланирован на 4 апреля.

Какие достижения Месси в Интер Майами?

Клубные ресурсы называют Лионеля лучшим игроком в истории команды, хотя он не провел во Флориде еще даже трех лет.

За 94 матча аргентинец смог стать лучшим бомбардиром и ассистентом интеристов: 82 мяча и 53 результативные передачи. Он принес команде ее первые четыре трофея: Кубок лиг, титул победителей регулярного чемпионата, титул в Восточной конференции и в конце концов Кубок МЛС в 2025 году.

В прошлом году Месси также стал обладателем Золотой бутсы МЛС за 29 голов и 19 ассистов в чемпионате. Оба свои сезоны в США – 2024 и 2025 годов – Месси признавался лучшим футболистом лиги.

В Интере также напоминают, что Лионель является самым титулованным футболистом в истории – 46 наград, включая четыре Лиги чемпионов, золотой медалью Олимпийских игр, Кубком мира в составе сборной Аргентины, 10 титулами чемпиона Испании, двумя званиями чемпиона Франции.