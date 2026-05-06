УЕФА украл у Месси одну Лигу чемпионов: в сети спорят, сколько титулов выиграл футболист

Когда лондонский Арсенал в последний раз был в финале Лиги чемпионов, Лионель Месси еще не гарантировал себе место в стартовом составе Барселоны. На фоне упоминаний о решающем матче 2006 года вдруг оказалось, что УЕФА преуменьшает достижения великого аргентинца.

Пользователи сети обратили внимание, что официальный сайт УЕФА называет Месси трехкратным обладателем "ушастого" трофея. Хотя формально футбольный гений участвовал в четырех триумфальных для каталонцев сезонах.

Почему Месси могут не засчитать победу в 2006 году?

В сезоне 2005/2006 Лионель Месси уже на полную демонстрировал признаки будущей суперзвезды и появлялся в составе каталонской Барселоны в матчах Лиги чемпионов. Однако в финале в Париже против Арсенала места для аргентинца не нашлось из-за его повреждения.

УЕФА, несмотря на распространенное убеждение, не имеет четких регламентных норм относительно того, кого считать победителями Лиги чемпионов. Правило "не сыграл ни одной минуты, не будешь иметь медали" – выдумка.

На самом деле руководящий орган европейского футбола выдает команде-победителю комплект из 25 наград. Изготавливать больше медалей строго запрещено. А вот кому их вешать – это решение самого клуба. Президент УЕФА и другие чиновники во время церемонии наградят любого из официальной делегаций, кто выйдет на пьедестал почета.

Есть ли у Месси медаль победителя Лиги чемпионов 2006 года?

Интрига этой истории заключается в том, что найти кадры с награждением Месси не удалось, а сам аргентинец нигде не позировал с медалью. Но при этом в 2006 году он фотографировался с трофеем Лиги чемпионов на "Камп-Ноу".

Точку в спекуляциях на самом деле поставила сама Барселона. На своем сайте каталонцы отмечают, что Месси выиграл четыре еврокубка, включая тот, который команда получила против Арсенала 20 лет назад.

Кому еще из известных футболистов УЕФА "обрезала" титулы?

Месси – далеко не единственный из многократных победителей Лиги чемпионов, относительно количества трофеев которого шли споры.

Например, испанец Начо с Реалом должен был бы считаться уже 6-кратным обладателем "ушастого" кубка. Но он участвовал лишь в двух финалах, поэтому обычно УЕФА не включает его в подборки самых титулованных игроков в истории соревнований.

Так же по одной ЛЧ "отбирают" у Жерара Пике, который в 2008 году не был основным в Манчестер Юнайтеж, Рафаэля Варана, пропустившего финал 2016 года, и Хави Эрнандеса, который просидел тот самый парижский финал-2006 на скамейке запасных.