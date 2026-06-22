Главный тренер сборной Аргентины возмутился из-за вопросов журналистов о Месси

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси оказался в центре громкого медиаскандала после матча против Алжира. Несмотря на блестящую игру и забитый хет-трик, нападающий привлек внимание всего мира своими слезами сразу после матча.

Вскоре после матча пресса выяснила, что причиной эмоционального состояния футболиста стала болезнь его отца, Хорхе Месси. Однако ситуация быстро вышла из-под контроля из-за дезинформации, пишет 24 Канал.

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Что произошло на пресс-конференции тренера Аргентины?

Журналистка Флоренсия Пенья опубликовала ложную новость о смерти Хорхе Месси. Этот фейк вызвал волну возмущения во всем футбольном мире. Из-за давления общественности и коллег Пенья была вынуждена уволиться с работы.

Как сообщает USA Today, скандал получил продолжение во время пресс-конференции накануне следующего матча сборной Аргентины против Австрии. Журналисты начали беседу с главным тренером Лионелем Скалони именно с вопросов о семье Месси, что вызвало резкое возмущение специалиста.

Выразив недовольство характером вопроса, тренер подытожил: "Мы играем хорошо, и мне нечего добавить. Команда в порядке и готова выйти на поле завтра".

Каково состояние у отца Месси?

Семья Месси выразила недовольство спекуляциями в СМИ и призвала уважать их частную жизнь. Они подчеркнули, что достоверной информацией располагает только ближайший круг семьи, поэтому любые версии, заявления или сообщения, которые не поступают непосредственно от них или из официальных источников, не следует считать достоверными, пишет Marca.

Отец Лионеля Месси, Хорхе Месси, находится под постоянным медицинским наблюдением и проходит курс лечения. Семья подтвердила, что его состояние оценивается как стабильно положительное и наблюдаются признаки улучшения. В то же время точный диагноз не разглашается.