Месси вернулся домой отдельно от сборной Аргентины

Несмотря на поражение в финале чемпионата мира, футболистов сборной Аргентины в Буэнос-Айресе встречали тысячи болельщиков. Не поехал вместе с партнерами Лионель Месси – главная звезда команды прибыл в родной Росарио отдельно.

Болельщики, надеявшиеся увидеться с кумиром и поддержать его после болезненного фиаско в Нью-Йорке, были разочарованы. Как пишет ESPN, после прибытия на частном самолете Месси сразу же пересел в джип, который отвез его в городок Фунес, где расположена резиденция семьи футболиста. С фанатами Лео не встречался, пишет 24 Канал.

Что Месси будет делать дома

Главный человек, к которому спешил Месси, – это его отец Хорхе, у которого были проблемы со здоровьем, что эмоционально сказалось на его сыне. Именно из-за этого аргентинец плакал после гола Алжиру в первом туре группового этапа "Мундиаля".

В Фунезе Лео проведет всего несколько дней. В конце июля или в начале августа его ждут в Майами, чтобы он продолжил выступления в MLS за "Интер". Американский чемпионат проходит по системе "весна-осень", поэтому сезон там будет в самом разгаре.

Что Месси планирует в отношении своей карьеры после чемпионата мира

8-кратный обладатель "Золотого мяча" до сих пор держит интригу в вопросе своего будущего в сборной Аргентины. Официального заявления о завершении карьеры Месси не делал, но, как утверждают инсайдеры, сообщил команде об этом в перерыве матча с Испанией.

Впрочем, не исключено, что Лео захочет попрощаться с аргентинской публикой особым образом, в третий раз завоевав титул на Копа Америка. Хозяин турнира 2028 года еще не выбран, высока вероятность, что это снова будут Соединенные Штаты.

Что касается "Интера Майами", то контракт с клубом у аргентинца подписан аж до 31 декабря 2028 года, когда ему будет уже 41 год. Соглашение было продлено лишь прошлой осенью.