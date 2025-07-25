Никакого уважения к ветеранам: МЛС дисквалифицировала Месси и Альбу
- Лионель Месси и Жорди Альба дисквалифицированы на один матч из-за отказа участвовать в Матче всех звезд МЛС без разрешения лиги.
- Главный тренер Интер Майами Хавьер Маскерано решил дать отдых ведущим футболистам, что привело к их дисквалификации.
Футболисты американского Интер Майами пропустят ближайший поединок своей команды. Все из-за отказа приехать на Матч всех звезд МЛС.
Североамериканская футбольная лига МЛС наказала нападающего Лионеля Месси и защитника Жорди Альбу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт лиги.
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Суровое наказание для легендарных Месси и Альбы
Ветераны Интер Майами проигнорировали Матч всех звезд МЛС и чемпионата Мексики, который состоялся 24 июля. За это нарушение Месси и Альба получили бан на один матч против Цинциннати.
Согласно правилам лиги, любой игрок, который не принял участие в Матче всех звезд без предварительного разрешения лиги, не может участвовать в следующем поединке своего клуба,
– говорится в заявлении МЛС.
Отметим, что к такому шагу своих футболистов подтолкнул главный тренер Интер Майами Хавьер Маскерано. Аргентинский специалист решил предоставить отдых ведущим футболистам.
Что ж, Маскерано достиг своей цели. Теперь Месси и Альба дополнительно пропустят матч чемпионата.
Статистика Месси и Альбы в МЛС
- В текущем сезоне 38-летний Месси демонстрирует феноменальную результативность. В 29 матчах во всех турнирах он забил 24 гола и отдал 8 ассистов.
- Всего за "цапель" аргентинец сыграл 68 поединков, забил 58 мячей и оформил 26 голевых передач.
- Жорди Альба закрывает левую бровку Интер Майами. В сезоне-2025 испанец провел на поле 29 поединков, в которых отметился 2 голами и 6 ассистами.
- С лета 2023 года Альба отыграл за "цапель" 80 матчей (9 голов и 23 голевые передачи).