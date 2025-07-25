Никакого уважения к ветеранам: МЛС дисквалифицировала Месси и Альбу

Футболисты американского Интер Майами пропустят ближайший поединок своей команды. Все из-за отказа приехать на Матч всех звезд МЛС.

Североамериканская футбольная лига МЛС наказала нападающего Лионеля Месси и защитника Жорди Альбу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт лиги.

Читайте также Третий дубль за восемь дней: Месси переписал историю МЛС – видео голов

Суровое наказание для легендарных Месси и Альбы

Ветераны Интер Майами проигнорировали Матч всех звезд МЛС и чемпионата Мексики, который состоялся 24 июля. За это нарушение Месси и Альба получили бан на один матч против Цинциннати.

Согласно правилам лиги, любой игрок, который не принял участие в Матче всех звезд без предварительного разрешения лиги, не может участвовать в следующем поединке своего клуба,

– говорится в заявлении МЛС.

Отметим, что к такому шагу своих футболистов подтолкнул главный тренер Интер Майами Хавьер Маскерано. Аргентинский специалист решил предоставить отдых ведущим футболистам.

Что ж, Маскерано достиг своей цели. Теперь Месси и Альба дополнительно пропустят матч чемпионата.

Статистика Месси и Альбы в МЛС