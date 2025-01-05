Триллер на "Энфилде": Манчестер Юнайтед в сумасшедшем матче вырвал ничью у Ливерпуля

Центральный матч 20-го тура чемпионата Англии Ливерпуль – Манчестер Юнайтед был под угрозой срыва. Несмотря на сложные погодные условия команды вышли на поле и подарили незаурядное зрелище.

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 2:2

Голы: Гакпо, 59, Салах, 70 (пенальти) – Мартинес, 52, Диалло, 80

Накануне поединка Англию накрыл сильный снегопад. Благодаря работникам стадиона "Энфилд" центральный матч 20-го тура английской Премьер-лиги состоялся по расписанию, пишет 24 Канал.

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Голевая перестрелка под аккомпанемент мокрого снега

В начале первого тайма хозяева имели возможности оформить комфортное преимущество. Однако ударам Гакпо и Макаллистера не хватало точности.

Футболисты Юнайтед стопроцентный момент создали в конце первого тайма. С первым ударом Гоулунна справился Алиссон, а на добивании неточным был Бруну Фернандеш. В конце концов команды ушли на перерыв с нулями на табло, оставив самое интересное на вторую половину игры.

На 52-й минуте матча гости неожиданно повели в счете. Лисандро Мартинес воспользовался пасом Бруну Фернандеша и рикошетом от перекладины отправил первый мяч в ворота "мерсисайдцев".

Ливерпуль не замедлил с ответом. Нидерландский форвард Коди Гакпо обыграл нескольких соперников и пробил в девятку, восстановив паритет.

На волне успеха "красные" заработали пенальти. Защитник МЮ де Лигт сыграл рукой в штрафной площадке и заставил арбитра указать на отметку. Приговор судьи четко выполнил Салах.

Казалось, что Ливерпуль уже не отдаст победу. Однако другого мнения придерживались подопечные Аморима. За 10 минут до завершения основного времени Амад Диалло вырвал ничью для Юнайтед.

2:2 – с таким счетом завершился этот яркий матч на "Энфилде".

Видеообзор матча Ливерпуль – Манчестер Юнайтед