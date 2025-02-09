"Разрушитель" из Львова брутально нокаутировал американца: эффектное видео

Украинский боксер Любомир Пинчук одержал 16-ю победу на профессиональном ринге. Уроженец Львова на ринге встречался с американцем Брайаном Холстейном.

В ночь с 8 на 9 февраля в американском Питтсбурге состоялся вечер бокса. На ринге Priory Grand Hall украинцу Любомиру Пинчуку противостоял американец Брайан Холстейн, пишет 24 Канал.

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Юбилейный нокаут Пинчука

Поединок состоялся в лимите первого тяжелого веса. "Разрушитель" из Львова преобладал над опытным 37-летним американцем. В одном из моментов Любомир поймал соперника на контратаке и нанес мощный правый боковой.

Холстен не справился с ударом и упал на канвас. Рефери мгновенно остановил поединок, зафиксировав победу 28-летнего украинца.

Видео нокаута в бою Пинчук – Холстен

Любомир Пинчук одержал 16-ю победу на профессиональном ринге и юбилейную 10-ю викторию нокаутом.

Украинский крузер в 2017 году переехал в США, где провел все свои поединки. В 2021 году Любомир попробовал силы в хевивейте и легко победил американца Эндрю Саттерфилда