Украинская гребчиха Людмила Лузан произвела настоящий фурор в Канаде

Людмила Лузан продолжает доминировать в мировом гребном спорте. Украинская каноистка завоевала "золото" на этапе Кубка мира в Монреале и укрепила лидерство в олимпийском рейтинге.

Пока большинство соперниц лишь пытаются приблизиться к украинской спортсменке, она продолжает одерживать победы на международной арене. Очередной успех Лузан стал для нее уже вторым на канадском этапе Кубка мира, сообщает 24 Канал.

Что известно о победе Лузан?

В Монреале завершились соревнования этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Одной из главных героинь турнира стала украинская каноистка Людмила Лузан.

В финале каноэ-одиночек на дистанции 200 метров украинка продемонстрировала блестящее выступление и первой пересекла финишную черту. Лузан показала результат 44,68 секунды, опередив ближайшую соперницу, канадку Софию Дженсен, на 0,47 секунды.

Эта дистанция входит в программу Олимпийских игр, а победа принесла украинке очередные важные очки в борьбе за высокие позиции в олимпийском рейтинге.

Четвертая большая победа сезона

Триумф в Канаде стал для Людмилы Лузан уже четвертой победой, которая учитывается в олимпийской квалификации на Игры-2028 в Лос-Анджелесе.

В нынешнем сезоне украинская спортсменка уже побеждала на этапах Кубка мира в Сегеде и Бранденбурге, а также завоевала золото чемпионата Европы в Монтемор-у-Велью. Благодаря стабильным успехам Лузан уверенно возглавляет рейтинг "Лос-Анджелес-2028" в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров.

Кроме того, этап в Монреале стал для украинки особенно успешным. Накануне она вместе с Анастасией Рыбачок завоевала золотую медаль в каноэ-двойке на дистанции 500 метров.

Таким образом, Лузан покидает Канаду сразу с двумя золотыми медалями, в очередной раз подтвердив статус одной из сильнейших каноисток мира и одной из главных претенденток на успех на Олимпийских играх 2028 года.