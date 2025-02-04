Ломаченко продает дом в Калифорнии: во сколько оценивают американскую собственность боксера

Чемпион мира по версии IBF Василий Ломаченко решил избавиться от своего дома в США. Однако потенциальные покупатели пока не спешат с приобретением элитной недвижимости.

Американский дом Василия Ломаченко был выставлен на продажу еще в прошлом году. Элитные апартаменты находятся в Санта-Роза-Вэлли в Калифорнии, пишет 24 Канал со ссылкой на Чемпион.

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Сколько стоит дом Ломаченко в США

Дом Ломаченко имеет 5 спален и 5 ванных комнат. На участке площадью 1 акр (0,4 гектара) расположены гаражи, рассчитанные на 8 автомобилей. Также на нем находятся бассейн с морской водой, спа-центр, две зоны для барбекю и площадка для занятий баскетболом и пиклболом.

В доме чемпиона мира есть тренажерный зал и боксерский ринг. Кроме того, на территории участка обустроен теннисный корт. Свою элитную недвижимость Ломаченко оценивает в 2 миллиона 599 тысяч долларов.

Дом Ломаченко в Калифорнии / фото CRMLS

Напомним, что Василий Ломаченко до сих пор не принял решение относительно дальнейшей карьеры. Боксера беспокоит травма спины. Международная боксерская федерация (IBF) установила дедлайн для боксера, чтобы до 8 октября провести титульный бой.