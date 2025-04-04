Забарный претендует на награду игрока месяца в Борнмуте: как проголосовать

Пресс-служба Борнмута проводит голосование за лучшего игрока марта. Одним из претендентов стал защитник сборной Украины, который пропустил начало месяца из-за дисквалификации.

Начало весны выдалось очень непростым для "вишен". Они вылетели из Кубка Англии и несколько потеряли свои позиции в АПЛ, не одержав ни одной победы.

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Претенденты на награду

Одним из тех, к кому меньше всего претензий за такие выступления команды, стал Илья Забарный. Украинский защитник вошел в список из четырех претендентов на награду "Игрок месяца" сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети Борнмута.

Он в четвертый раз в карьере номинирован на такое признание и впервые с марта 2024 года – тогда украинец стал победителем. В голосовании за лучшего футболиста месяца "вишен" Илья Забарный соревнуется с защитниками Милошом Керкезом и Дином Хюйсеном, а также форвардом Эванилсоном.

Голосование закроется 4 апреля в 17:18 по киевскому времени. Отдать голос за одного из номинантов можно здесь.

К слову. В нынешнем сезоне Илья Забарный провел 31 матч на клубном уровне. Результативными действиями не отмечался.

Отметим, что следующий поединок Борнмут проведет 5 апреля на выезде против Вест Хэма. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.