Федерация Украины по прыжкам в воду официально прокомментировала смену гражданства Лыскун

Прыгунья в воду София Лыскун решила продолжить свои выступления под российским флагом. Украинская федерация впервые прокомментировала позорное решение спортсменки.

На официальном сайте Федерации Украины по прыжкам в воду появилось заявление относительно поступка Софии Лыскун. Украинская сторона выразила свое глубокое возмущение и решительно осудила действия спортсмены национальной сборной, информирует 24 Канал.

Как в Федерации отреагировали на решение Лыскун?

В заявлении говорится, что прыгунья в воду не сообщила тренерский штаб, Федерации или Министерству молодежи и спорта Украины о решении смены гражданства.

Такие шаги категорически неприемлемы, ведь дискредитируют не только отдельную спортсменку, но и всю команду Украины, которая ежедневно самоотверженно борется за право представлять нашу страну на международной арене. В нашей спортивной семье есть тренеры и родители спортсменов, которые стали на защиту и защищают Украину. Поэтому каждый, кто выходит на соревнования под сине-желтым флагом, должен осознавать высокую цену этой чести и ответственности,

– говорится в заявлении Федерации.

На внеочередном заседании Исполнительного комитета Федерации Украины по прыжкам в воду было единогласно принято решение о немедленном исключении Софии Лискун из состава национальной сборной команды Украины и лишение ее всех званий и наград, полученных под эгидой Федерации.

Кроме этого украинская федерация обратится к международным спортивным институтам с требованием применить для Лыскун "карантин", который назначают спортсменам, которые меняют гражданство.

"Мы оставляем за собой право инициировать дополнительные меры в соответствии с законодательством Украины и внутренними регламентами Федерации, чтобы исключить подобные случаи в дальнейшем. Честь выступать под государственным флагом Украины – это не привилегия, а высокая ответственность, которую нельзя предавать", – подытожили в Федерации.

Украина попытается добиться отстранения Лыскун от международных соревнований?

Ранее на такое решение Лыскун уже отреагировали президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт и Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный. Министр отметил, что, что Украина сделает все от себя возможное, чтобы такое решение Лыскун стало окончанием ее профессиональной карьеры.

"Мы сделаем все, чтобы она вообще не смогла выступать на международных соревнованиях за Россию. Я считаю, что это предательство, и мы точно будем требовать от Международной федерации тотальной дисквалификации Лыскун. Мы будем действовать в правовой плоскости. И я уверен, что на этом она закончила спортивную карьеру", – сказал Бедный в интервью Чемпиону.

Как Лыскун объяснила свою смену гражданства?