На свадьбе не нарушил дресс-код: скандальный чемпион мира по шахматам женился

Один из сильнейших шахматистов в истории Магнус Карлсен по завершении чемпионата мира по блицу сыграл свадьбу. Его избранницей стала младшая его на восемь лет Виктория Мелоун.

Норвежский шахматист Магнус Карлсен покончил с холостяцкой жизнью. 34-летний чемпион мира женился на 26-летней Виктории Мелоун, пишет 24 Канал со ссылкой на NRK.

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Церемония бракосочетания звездного шахматиста со своей невестой состоялась в субботу, 4 января, в часовне Холменколлена в Осло.

Женой Карлсена стала Виктория Мелоун. Она родилась в Осло. Ее отец американец, а мать – норвежка. Девушка является гражданкой Норвегии и некоторое время жила в Сингапуре.

Впервые на публике пара засветилась в феврале 2024 года на турнире Freestyle Chess G.O.A.T. Challenge в Германии. Впоследствии Виктория появлялась в компании Карлсена еще на нескольких турнирах.

Магнус Карлсен и Виктория Мэлоун / фото Getty Images

Свадьба состоялась через несколько дней после чемпионата мира по рапиду, где Карлсен оказался в эпицентре скандала. Шахматист нарушил правила дресс-кода и появился на игре в джинсах. Норвежец отказался менять одежду и его не допустили к участию в 9 раунде. После инцидента ФИДЕ смягчил правила, позволив "незначительные элегантные отклонения".

Напомним, что Магнус Карлсен стал гроссмейстером 26 апреля 2004 года в возрасте 13 лет (2-й результат в истории). Норвежец пять раз выигрывал чемпионат мира по рапиду и восемь раз по блицу. В 2013 году стал 16-м чемпионом мира и сохранял титул до 2023 года.