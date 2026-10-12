Майк Тайсон сделал неожиданное признание в отношении Трампа

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе (свыше 90,72 килограмма) Майк Тайсон поделился своими мыслями об американском президенте. Он похвалил Дональда Трампа.

"Железный Майк" высказался о давнем знакомом, который во второй раз возглавляет Соединенные Штаты. Своими мыслями о Дональде Трампе легендарный боксер поделился в интервью для ютуб-канала Пирса Моргана.

Что сказал Тайсон о Трампе

Ветеран спорта вспомнил о своей публичной поддержке действующего президента США во время избирательной кампании 2024 года.

Я верил, потому что голосовал за него. Я агитировал за него на улицах, помогал собирать голоса. Да, я в это верил. Я им очень горжусь. Каждый должен гордиться тем, чего он достиг. Он начинал с банкротства. Знаете, когда он баллотировался в президенты, он был банкротом,

– сказал Тайсон.

Боксер добавил, что, по его мнению, большинство людей на месте Трампа сломались бы под тяжестью жизненных обстоятельств.

Как спортивный мир реагирует на деятельность Трампа

Напомним, что легендарный чешский хоккеист Доминик Гашек резко отреагировал на попытки президента США Дональда Трампа договориться с Россией о поставках дизельного топлива. Гашек сравнил это с действиями нацистской Германии и СССР.

Иногда спортивные деятели выступают в роли дипломатов при общении с главой Белого дома. В июле у президента США был Александр Усик, которому Трамп задал неожиданный вопрос об украинцах и россиянах.