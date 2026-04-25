Экс-игрок сборной Нигерии внезапно умер во время матча
- Бывший форвард сборной Нигерии Майкл Энерамо умер от остановки сердца во время матча, несмотря на реанимационные усилия.
- Энерамо сыграл 11 матчей за сборную Нигерии, а клубную карьеру завершил в 2018 году в кипрском клубе Турк Очаги.
Бывший форвард сборной Нигерии Майкл Энерамо умер после вероятной остановки сердца во время товарищеского матча. Несмотря на попытки оказать ему помощь, реанимация не дала результата, и врачи констатировали его смерть в больнице.
40-летний спортсмен потерял сознание на поле на пятой минуте второго тайма в городе Кадуна в пятницу, 24 апреля. Об этом сообщает BBC.
Как отреагировал футбольный мир на смерть Энерамо?
Майкл оставил заметный след в клубе Эсперан, где фанаты прозвали его "Танком". Пресс-служба команды выразила скорбь из-за трагического известия.
Он был символом силы, решимости и непоколебимости, и создавал незабываемые моменты,
– говорится в сообщении.
Генеральный секретарь Нигерийской футбольной федерации Мохаммед Сануси выразил глубокую печаль в связи с трагической потерей.
Это ужасно. У меня нет слов. Я могу только молиться, чтобы Бог даровал ему вечный покой, а также дал его близким и нигерийской футбольной семье силы перенести эту утрату,
– заявил он.
Что известно о Майкле Энемаро?
Энерамо сыграл 11 матчей за национальную сборную Нигерии, отметившись тремя забитыми голами, а в клубной карьере выступал в Тунисе, Алжире, Саудовской Аравии и Турции.
Больше всего времени он провел в Турции, где защищал цвета Сивасспора, Бешикташа, Карабюкспора, Башакшехира и Манисаспора.
Последним клубом в его карьере стал кипрский Турк Очаги, где он завершил выступления в 2018 году.
Ранее Энерамо отказался от предложения Туниса представлять Карфаген Иглз на международном уровне, а в 2009 году дебютировал в составе сборной Нигерии в матче против Ямайки.
