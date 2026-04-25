Экс-игрок сборной Нигерии внезапно умер во время матча

Бывший форвард сборной Нигерии Майкл Энерамо умер после вероятной остановки сердца во время товарищеского матча. Несмотря на попытки оказать ему помощь, реанимация не дала результата, и врачи констатировали его смерть в больнице.

40-летний спортсмен потерял сознание на поле на пятой минуте второго тайма в городе Кадуна в пятницу, 24 апреля. Об этом сообщает BBC.

Как отреагировал футбольный мир на смерть Энерамо?

Майкл оставил заметный след в клубе Эсперан, где фанаты прозвали его "Танком". Пресс-служба команды выразила скорбь из-за трагического известия.

Он был символом силы, решимости и непоколебимости, и создавал незабываемые моменты,

– говорится в сообщении.

Генеральный секретарь Нигерийской футбольной федерации Мохаммед Сануси выразил глубокую печаль в связи с трагической потерей.

Это ужасно. У меня нет слов. Я могу только молиться, чтобы Бог даровал ему вечный покой, а также дал его близким и нигерийской футбольной семье силы перенести эту утрату,

– заявил он.

Что известно о Майкле Энемаро?

Энерамо сыграл 11 матчей за национальную сборную Нигерии, отметившись тремя забитыми голами, а в клубной карьере выступал в Тунисе, Алжире, Саудовской Аравии и Турции.

Больше всего времени он провел в Турции, где защищал цвета Сивасспора, Бешикташа, Карабюкспора, Башакшехира и Манисаспора.

Последним клубом в его карьере стал кипрский Турк Очаги, где он завершил выступления в 2018 году.

Ранее Энерамо отказался от предложения Туниса представлять Карфаген Иглз на международном уровне, а в 2009 году дебютировал в составе сборной Нигерии в матче против Ямайки.

Что произошло в велоспорте?

Колумбийский велосипедист Кристиан Муньоз трагически ушел из жизни на 31-м году жизни из-за бактериальной инфекции, развившейся после травмы колена, полученной во время велогонки Тур дю Юра в Овьедо (Испания).

Падение на гонке 18 апреля повлекло повреждение коленного сустава, а уже 21 апреля спортсмен обратился за медицинской помощью в Вальядолиде.

Несмотря на проведенную операцию, развитие осложнений не удалось остановить, и 24 апреля сердце Муньоза остановилось.