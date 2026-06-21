"Отличные отношения с "Баварией"": в "Реале" сообщили, планируют ли они подписать Олисе

В "Реале" отреагировали на информацию о переговорах с французским вингером "Баварии" Майклом Олисе. В Мадриде категорически опровергли слухи.

Похоже, руководству Реала не слишком понравились разговоры о том, что они пытаются переманить 24-летнего футболиста сборной Франции. Официальный сайт клуба прокомментировал слухи об Олисе.

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Что сказали в Мадриде?

В офисе Реала подготовили официальное заявление, в котором говорится, что клуб не ведет никаких переговоров с окружением Майкла Олисе, у которого контракт с мюнхенской Баварией действует до конца сезона 2028/29.

В Мадриде заявили, что ценят прозрачность во взаимодействии с немецким клубом.

Реал хочет подчеркнуть прекрасные отношения, которые поддерживает с Баварией — клубом, с которым его связывает многолетняя история взаимного уважения, сотрудничества и восхищения. В мадридском клубе сожалеют о распространении спекуляций, не соответствующих действительности,

– говорится в сообщении.

Отметим, что по правилам ФИФА клуб имеет право вести переговоры с футболистом другой команды о потенциальном подписании контракта только в тот момент, когда действующий контракт спортсмена истекает не позднее, чем через полгода.

Майкл Олисе: что известно?

24-летний футболист в настоящее время выступает за сборную Франции на чемпионате мира по футболу. В первом туре Олисе отыграл 90 минут в матче против Сенегала (3:1). Олисе отличился результативной передачей.

В сезоне 2025/26 футболист совершил 53 результативных действия: 22 гола и 31 результативная передача. Для этого ему понадобилось 52 матча.