Разрывает в Ред Булл: Ферстаппен повторил невероятное достижение Шумахера

Нидерландский гонщик продолжает демонстрировать невероятные результаты за рулем болида Ред Булл. Ферстаппен выиграл второй этап в текущем сезоне.

В минувшие выходные в Формуле-1 состоялся седьмой этап сезона 2025 года. Гран-при Эмилии-Романьи подарил успех команде Ред Булл, которая выиграла вторую гонку в этом году, сообщает 24 Канал.

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Супердостижения Макса

Первое место на этапе занял действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, который на 6,1 секунды опередил пилота Макларен Ландо Норриса. Для нидерландца это был уже 116-ый подиум в карьере за Ред Булл.

По этому показателю Макс вышел на второе место, которое делит теперь с легендарным Михаэлем Шумахером. Немец столько же раз оказывался в топ-3 в составе Феррари.

Больше Ферстаппена и Шумахера подиумов в составе одной команды имеет только Льюис Хэмилтон. Британец 153 раза покорял топ-тройку в составе команды Мерседес.

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Отметим, что после семи этапов сезона из 24-х Ферстаппен занимает третье место в индивидуальном зачете пилотов. Лидерами чемпионской гонки являются пилоты Макларен: