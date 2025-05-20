Разрывает в Ред Булл: Ферстаппен повторил невероятное достижение Шумахера
- Макс Ферстаппен выиграл второй этап сезона Формулы-1 2025 года.
- Он повторил достижение Михаэля Шумахера, получив 116-й подиум за одну команду.
- Больше имеет только Льюис Хэмилтон (153).
Нидерландский гонщик продолжает демонстрировать невероятные результаты за рулем болида Ред Булл. Ферстаппен выиграл второй этап в текущем сезоне.
В минувшие выходные в Формуле-1 состоялся седьмой этап сезона 2025 года. Гран-при Эмилии-Романьи подарил успех команде Ред Булл, которая выиграла вторую гонку в этом году, сообщает 24 Канал.
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Супердостижения Макса
Первое место на этапе занял действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, который на 6,1 секунды опередил пилота Макларен Ландо Норриса. Для нидерландца это был уже 116-ый подиум в карьере за Ред Булл.
По этому показателю Макс вышел на второе место, которое делит теперь с легендарным Михаэлем Шумахером. Немец столько же раз оказывался в топ-3 в составе Феррари.
Больше Ферстаппена и Шумахера подиумов в составе одной команды имеет только Льюис Хэмилтон. Британец 153 раза покорял топ-тройку в составе команды Мерседес.
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Отметим, что после семи этапов сезона из 24-х Ферстаппен занимает третье место в индивидуальном зачете пилотов. Лидерами чемпионской гонки являются пилоты Макларен:
- Оскар Пиастри (Макларен) – 146
- Ландо Норрис (Макларен) – 133
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 124
- Джордж Расселл (Мерседес) – 99
- Шарль Леклер (Феррари) – 61