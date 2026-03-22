У Ферстаппена отобрали титул: за что дисквалифицировали пилота Формулы-1
- Команда Макса Ферстаппена дисквалифицирована с гонки на выносливость на Нюрбургринге из-за нарушения регламента с использованием семи комплектов резины вместо шести.
- Несмотря на дисквалификацию, Ферстаппен может принять участие в гонке 24 часа Нюрбургринга из-за переноса Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии из-за войны на Ближнем Востоке.
Макс Ферстаппен во время двухнедельного павза между Гран-при Китая и Японии принял участие в гонках на выносливость на немецкой трассе Нюрбургринг. Команда 4-кратного чемпиона мира финишировала первой в заезде, который длился четыре часа.
Однако впоследствии стало известно, что экипаж Verstappen Team дисквалифицировали – механики допустили ошибку, которая стоила звездному нидерландцу трофея и путевки на желанный 24-часовой марафон, пишет The Race.
Как Ферстаппен выступил в гонке 4 часа Нюрбургринга?
Макс участвовал в эндъюранс-гонках в составе экипажа Verstappen Team – вместе с ним за рулем Mercedes-AMG GT3 гонялись Дани Хункаделья и Жюль Гунон.
Команда нидерландца уверенно выиграла заезд, зафиксировав на финише преимущество над ближайшими преследователями в минуту. Таким образом Ферстаппен якобы гарантировал себе участие в гонке 24 часа Нюрбургринга, которая должна была стать полноценным дебютом пилота в элите гонок на выносливость.
Но впоследствии оказалось, что Verstappen Team была дисквалифицирована и лишена статуса победителей. В течение соревновательного дня на машине было использовано семь комплектов резины вместо предусмотренных регламентом шести.
В Mercedes объяснили, что ошибки были допущены во время отработки пит-стопов и замены пилотов.
Сможет ли Фестаппен проехать 24 часа Нюрбургринга?
Несмотря на аннулирование результата, мечта Макса принять участие в престижном автомарафоне остается достижимой. А помогает этому, как ни странно, война на Ближнем Востоке.
Из-за военных действий Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии в Формуле-1 не могут состояться в апреле. Это означает, что в календаре Ферстаппена появляется время для того, чтобы проехать еще одну гонку подготовки и все же квалифицироваться на главное событие.
Как Ферстаппен выступает в этом сезоне в Формуле-1?
- Команде Red Bull пока тяжело дается переход на новый технический регламент, из-за чего Ферстаппен выпадает из группы фаворитов чемпионата.
- После двух Гран-при, по данным F1, Макс занимает лишь восьмое место в зачете пилотов, уступая даже Пьеру Гасли из Alpine.
- В Австралии Ферстаппен финишировал шестым, а в Китае не смог завершить гонку из-за технических проблем.