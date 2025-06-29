Перспективный защитник Динамо может продолжить карьеру заграницей

Защитник киевского Динамо Максим Дячук может сменить клуб уже в ближайшее время. Им заинтересовалась команда из чемпионата Польши.

Защитник Динамо может переехать к другим украинцам в Польшу. Максиму Дячуку уже готовят замену на новый сезон, пишет 24 канал со ссылкой на инсайдера Пйотра Слонку.

Читайте также Трансферная сага Забарного завершилась: известно, в каком клубе будет играть украинец

Дячук перейдет в другой клуб

Польская Лехия заинтересована в услугах молодого защитника Динамо. Сейчас в польском клубе играют 5 украинцев – Богдан Сарнавский, Иван Желизко, Максим Хлань, Богдан Вьюнник и Антон Царенко, поэтому после перехода Дячука в команде будет преобладать "украинская гегемония".

Также отмечается, что вскоре к киевскому клубу присоединится "достойная замена" Максиму Дячуку.

Справка. В сезоне-2024/2025 Максим Дячук сыграл за Динамо 14 матчей, в которых он отдал одну результативную передачу.

Отметим, что контракт защитника с киевским клубом рассчитан до июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает Дячука в 1,2 миллиона евро.