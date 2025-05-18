Сын Кличко стал призером Молодежной лиги Франции, оформив дабл-дабл в последнем матче

На мажорной ноте завершил сезон украинский центровой Максим Кличко. 20-летний баскетболист играет за Монако U-21, выступающий в Молодежной лиге Франции.

Монако U-21 завершил чемпионат Молодежной лиги Франции на втором месте. Вместе с командой вице-чемпионом стал Максим Кличко, пишет 24 Канал со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

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Успешный сезон для сына Кличко

В последнем туре Монако обыграл Шалон/Сон со счетом 77:65. В этом матче сын Виталия Кличко оформил дабл-дабл.

За 21 минуту игрового времени Максим набрал 11 очков, собрал 13 подборов и отдал одну передачу. В активе украинца 4 из 8 попаданий из-под корзины и 3 из 8 реализованных штрафных.

В пассиве сына Кличко одна потеря и два фола.

Отметим, что Кличко-младший сыграл за молодежный состав Монако 24 матча. В среднем он набирал 5,7 очка, 3,9 подбора и 0,6 передачи за игру.

Напомним, что Максим Кличко начал заниматься баскетболом в 16-летнем возрасте. Летом 2024 года его вызвали в молодежную сборную Украины, с которой он принял участие в чемпионате Европы U-20 в дивизионе В.

В конце декабря 2025 года сын легендарного боксера сыграл дебютный матч за национальную сборную Украины по баскетболу. 20-летний центровой сыграл в поединке квалификации чемпионата Европы-2025 против Португалии (88:60). Свой дебют Кличко украсил первыми набранными очками.