Сын Кличко получил тяжелую травму на молодежном Евро-2025

Сборная Украины провела матч на молодежном чемпионате Европы-2025 по баскетболу против команды Чехии. В составе "сине-желтых" играл сын Виталия Кличко Максим.

Поединок за 9-16 места между сборными Чехии и Украины на молодежном Евробаскете-2025 состоялся в четверг, 17 июля. К сожалению, "сине-желтые" уступили сопернику со счетом 65:85, пишет 24 Канал.

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Какую травму получил Максим Кличко?

На этом неприятности для нашей команды не закончились. В четвертой четверти неприятную травму получил один из лидеров команды Максим Кличко.

Сын легенды мирового бокса неудачно приземлился после столкновения с игроком команды соперников. Максим почувствовал боль в правой стопе и не смог продолжать поединок.

Партнеры Кличко-младшего по сборной Украины помогли ему подняться и покинуть площадку. Пока официально не сообщали детали полученной травмы.

Максим Кличко травмировался на Евробаскете / скриншот с трансляции

Отметим, что тренер национальной сборной Украины Айнарс Багатскис рассчитывает на помощь Максима в августовских матчах переквалификации отбора ЧМ-2027. Остается лишь надеяться, что Кличко сможет быстро восстановиться от травмы.

Ранее Максим Кличко рассказывал, как известная фамилия обязывает его к значительным свершениям в спорте.