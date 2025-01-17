Стоил почти 100 миллионов: звезда Манчестер Юнайтед не забил в пустые ворота с двух метров

Дорогостоящий Энтони продолжает разочаровывать фанатов Манчестер Юнайтед. В игре против аутсайдера АПЛ бразилец опозорился диким промахом.

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон 3:1

Голы: Диалло, 82, 90, 90+4 – Угарте, 43 (автогол)

Посреди этой недели в АПЛ состоялись матчи 21 тура. На вечер четверга была вынесена игра с участием Манчестер Юнайтед, который принимал откровенного аутсайдера в лице Саутгемптона, сообщает 24 Канал.

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Ужасный промах звезды

"Красные дьяволы" проводят ужасный сезон в чемпионате, умудрившись проиграть аж 9 матчей. Подопечные Аморима были близки и к очередному поражению.

Гости долгое время лидировали благодаря автоголу Угарте перед перерывом. Во втором тайме МЮ прижал Саутгемптон к воротам и имел отличную возможность восстановить паритет на 58 минуте.

Гарначо разогнал великолепную атаку и вырезал идеальный прострел на Энтони. Пресловутому бразильцу оставалось попасть в пустые ворота с пары метров, но тот умудрился пробить в руки вратарю.

Видео момента Энтони:

Это очередной фейл Энтони, который никак не оправдывает потраченные на него средства. В 2022 году МанЮнайтед заплатил за него Аяксу аж 95 миллионов евро. За это время он оформил 11 голов в 95-ти матчах за "дьяволов".

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Все же матч против Саутгемптона завершился для Юнайтед удачно. Героем встречи стал Амад Диалло, который записал на свой счет хет-трик в течение последних десяти минут. Победа позволила подопечным Аморима подняться на 12 место.

Видеообзор матча Манчестер Юнайтед – Саутгемптон