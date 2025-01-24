Челси не выиграет у Манчестер Сити после финала Лиги чемпионов-2021: команды борются топ-4 в АПЛ

Подопечные Пепа Гвардиолы и Энцо Марески уже давно попрощались с надеждами побороться за чемпионство. Их главная задача – борьба за путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон

В эти выходные в чемпионате Англии состоятся матчи 23 тура АПЛ 2024-2025. Центральная встреча уик-энда состоится в субботу, 25 января. Действующий чемпион Манчестер Сити будет принимать Челси, сообщает 24 Канал.

По теме Играл в Беларуси в 2022-м: Манчестер Сити выложил 40 миллионов за футболиста из Узбекистана

Сити и Челси хотят в ЛЧ

Обе команды переживают непростой период и уже не претендуют на чемпионство. МанСити провалил осенний период и скатился аж на пятую строчку в АПЛ.

Перед командой Гвардиолы теперь стоит задача не вылететь из Лиги чемпионов, а также квалифицироваться в следующий сезон турнира. Одним из конкурентов манкунианцев в этом будет Челси.

Лондонцы наоборот отлично показали себя осенью, но в декабре-январе попали в черную полосу. Только в прошлом туре "синие" прервали свою пятиматчевую серию без побед в АПЛ.

Интересно, что этот кризис совпал с отстранением Михаила Мудрика, которого в начале декабря поймали на допинге. Хотя украинец и не был определяющим игроком у Марески. Сейчас Челси занимает четвертую строчку в чемпионате, опережая Манчестер Сити на два балла.

Читайте также "Второй Салах" в АПЛ: Манчестер Сити оформил трансфер звездного Омара Мармуша

Прогноз Favbet

В отчетном матче Челси будет андердогом противостояния. Коэффициент на победу лондонцев составляет 3,30, тогда как Сити – 2,07. Ничья же оценивается в 3,95.

При этом эксперты уверены в том, что во встрече будет забито много голов. На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 1,43, тогда как на ТМ2,5 – 2,84. Вероятность того, что забьют обе команды, составляет 1,42.

Отметим, что Челси уже десять матчей подряд не выигрывает у Манчестер Сити (три ничьи и 7 побед манкунианцев). Последняя победа лондонцев над командой Гвардиолы произошла еще в финале Лиги чемпионов-2021.