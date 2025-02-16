Гвардиола устроит распродажу звездных игроков: кто покинет Манчестер Сити

Манчестер Сити планирует летом усилить состав новыми исполнителями. Для этого "горожане" устроят распродажу, чтобы освободить место и получить деньги для будущих трансферов.

Английский гранд определился с игроками, которые первые покинут команду в летнее трансферное окно. Манкунианцы намерены продать как минимум трех игроков основного состава, сообщает 24 канал со ссылкой на El Nacional.

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Звезды не нужны МанСити

По информации источника, Пеп Гвардиола планирует провести большую перестройку в составе Манчестер Сити. "Горожане" намерены обновить подбор исполнителей летом этого года.

Наставник английского гранда считает, что продажа Кевина де Брюйне, Бернарду Силвы и Илкая Гюндогана помогут ускорить процесс изменений у манкунианцев.

Также будущее Фила Фодена остается открытым. Манчестер Сити может отпустить английского полузащитника за 150 миллионов евро. Воспитанником "горожан" интересуются Реал и Бавария.

К слову. Манчестер Сити зимой 2025 года подписал четырех новых игроков. Среди новичков "горожан" Омар Мармуш, Абдукодир Хусанов, Нико Гонсалес и Витор Рейс.

Напомним, что перестройка связана с неутешительными результатами Манчестер Сити в сезоне-2024/2025. "Горожане" занимают четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ и близки к вылету из Лиги чемпионов.

В следующем матче Манчестер Сити приедет в Мадрид на вторую игру 1/16 финала Лиги чемпионов-2024/2025. "Горожане" сыграют против "Реала" – 19 февраля в 22:00 по киевскому времени.