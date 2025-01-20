Играл в Беларуси в 2022-м: Манчестер Сити выложил 40 миллионов за футболиста из Узбекистана

Ланс выгодно продал Абдукодира Хусанова действующему чемпиону Англии. Пеп Гвардиола верит, что узбек сможет помочь Манчестер Сити выйти из кризиса.

Зимнее трансферное окно в самом разгаре. Топ-клубы Европы активно ищут возможность усилить состав перед второй частью сезона.

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Первый узбек в АПЛ

Одним из клубов, которым требуется усиление, является Манчестер Сити. Манкунианцы провалили осенний период в АПЛ и де-факто попрощались с шансами защитить чемпионство.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт клуба, первым новичком Сити в 2025 году стал центральный защитник Абдукодир Хусанов. 20-летний центральный защитник из Узбекистана подписал контракт до 2029 года.

В новом клубе он будет выступать под 45-ым номером, который в свое время носил Марио Балотелли. Французский Ланс получит за Хусанова около 40 миллионов евро. Абдукодир станет первым узбекским игроком игроком в АПЛ.

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Карьера Хусанова

Вместе с продажей Луи Опенда в 2023-м этот переход является самой дорогой продажей в истории клуба. Отметим, что Абдукодир родился в Ташкенте и воспитывался в школе Буньодкора. Впрочем за взрослую команду так и не сыграл, перейдя в 2022-м в белорусский Энергетик-БГУ.

Там он задержался всего на год и летом 2023-го стал игроком Ланса всего за 450 тысяч евро. За французскую команду он провел 31 матч за полтора года, оформив один ассист. Также Абдукодир имеет в своем активе 18 матчей за сборную Узбекистана.