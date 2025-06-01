Манчестер Сити определился с заменой Гвардиоле: кого выбрали "горожане"

Манчестер Сити провалил прошлый сезон, оставшись без трофеев. Хотя в клубе доверяют Пепу Гвардиоле, но все равно испанский специалист может принять решение покинуть "горожан".

Руководство английского гранда решило подстраховаться. Манкунианцы уже выбрали замену Гвардиоле, если тот решит покинуть пост главного тренера, сообщает 24 канал со ссылкой на Football Transfers.

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Кто заменит Гвардиолу в МанСити

По имеющейся информации, руководство Манчестер Сити рассматривает Сеска Фабрега на роль главного тренера. 38-летний испанский специалист может возглавить команду, когда Пеп решит покинуть "горожан".

В клубе поражены не только замечательным тренерским видением Фабрегаса, а также его уравновешенностью, коммуникационным навыкам и способности устанавливать в команде менталитет победителя.

Манчестер Сити считают, что Сеск Фабрегас станет идеальным преемником Гвардиолы и прекрасно продолжит его работу. Тем более, что испанец в свое время выступал в АПЛ.

К слову. Сеск Фабрегас в свое время выступал за Челси, Арсенал и Барселону. Пеп Гвардиола был наставником испанца в каталонском клубе в сезоне 2011/2012.

Напомним, что Пеп Гвардиола возглавил Манчестер Сити в 2016 году. За это время испанец выиграл немало трофеев с клубом, в частности желанный кубок Лиги чемпионов. А его контракт с "горожанами" завершается в 2027 году.

Ранее сообщали о том, что главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола планирует подписать украинского голкипера на замену бразильцу Эдерсону.