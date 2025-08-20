Марина Бех-Романчук – одна из самых титулованных легкоатлеток Украины и мира. К сожалению, спортивная карьера уроженки Хмельницкого стала на паузу, получив длительную дисквалификацию из-за допинга.

19 августа 2025 года Марина Бех-Романчук получила длительную дисквалификацию из-за проваленного допинг-теста. 24 Канал рассказывает о начале карьеры и спортивных достижениях легкоатлетки, ее личной жизни и дисквалификации.

Что известно о спортивном пути Марины Бех-Романчук?

Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов (Хмельницкая область). В детстве девушку воспитывали дедушка и бабушка, ведь родители были вынуждены отправиться за границу на заработки. Впоследствии семья переехала жить в Хмельницкий, где Марина впервые заинтересовалась легкой атлетикой.

Первый блинчик был на нет. Бех не понравился подход тренера, поэтому девушка решила прекратить свои занятия легкой атлетикой, сконцентрировавшись на художественной школе. Впоследствии будущая чемпионка второй раз попала на тренировку по легкой атлетике, когда поехала со всем классом. Именно тогда ее заметил ее будущий тренер.

В 11 лет Марина начала заниматься легкой атлетикой, а уже в 14 лет получила медаль юниорского чемпионата Украины. На международном уровне Бех дебютировала в возрасте 16 лет.

С тех пор ее карьера начала стремительно набирать обороты.

Главные достижения легкоатлетки в спорте

Двукратный призер чемпионата мира (2019, 2023). Также Марина имеет за своей спиной "серебро" ЧМ в помещении в тройном прыжке.

Чемпионка Европы-2022 и серебряный призер в 2018-м. Бех получала "золото" и "бронзу" Европы в помещении.

Победительница и призер этапов Бриллиантовых лиг, а также имеет целую гору других наград международных и национальных соревнований.

Кто муж Марины Бех-Романчук?

Марина Бех достигла успеха не только в спорте, но и в личной жизни. Мужем легкоатлетки стал известный пловец Михаил Романчук. Впервые пара пересеклась на Олимпийских играх в Рио-де-Жайнеро-2016. После чего Марина и Михаил начали общаться, а легкоатлетка даже пригласила однажды пловца к себе на Рождество, где познакомила парня со своими родителями.

Первую совместную фотографию пара выложила в соцсетях в Новый год. Интересно, что предложение Романчук сделал любимой тоже под бой курантов в Буковеле. Михаил организовал романтическое признание, где услышал желанное "Да".

Мы поехали встречать Новый год в Буковель с его и моими родителями. Первые тосты, празднование, а когда вышла на улицу, там было большое сердечко из свечей. Миша стоял в нем с букетом цветов,

– вспоминала Бех-Романчук.

В 2018-м легкоатлетка и пловец отгуляли свадьбу, которая состоялась в родном городе Марины – Хмельницком, где и сейчас проживает семья. Хотя сам Михаил родом из Ровно.

Пару Марины Бех-Романчук и Михаила Романчука называют одной из самых красивых семей не только в украинском спорте. Пара частенько делится общим контентом, а Михаилу точно позавидует большая половина мужского населения планеты. Ведь его жена является невероятно красивой женщиной.

За сексуальными фотографиями легкоатлетки следят более 491 тысячи подписчиков в инстаграме.

Семья Марины Бех-Романчук и Михаила Романчука / Фото из инстаграма пары

Что известно о допинг-скандале с Бех-Романчук?

Еще в мае 2025-го Марина впервые должна была вернуться к соревнованиям после Олимпийских игр в Париже-2024. Однако через несколько дней появилась шокирующая информация о временном отстранении легкоатлетки из-за положительного допингового теста.

В организме Бех-Романчук нашли тестостерон. Наличие запрещенного вещества нарушает статьи 2.1 и 2.2 независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике.

19 августа 2025 года Athletics Integrity Unit сообщила о 4-летней дисквалификации Марины Бех-Романчук. Срок отсчитывается с момента первого отстранения Марины. При этом результаты спортсменки от 7 декабря 2024 года аннулированы.

Украинская прыгунья в длину хотела открыть пробу Б, но ей отказали. Правда, Бех-Романчук имеет право обжаловать вердикт в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Несмотря на это все Марина сообщила, что устала бороться на два фронта и берет паузу в спортивной карьере.

Сегодня мне приходится делать трудный выбор. Я больше не могу бороться на два фронта – за свое честное имя перед Athletics Integrity Unit и за свое будущее в личной жизни. Это невероятно истощает, прежде всего эмоционально и влияет на мое здоровье. Иногда важно остановиться и правильно расставить приоритеты. Именно поэтому я решила сделать паузу, чтобы сосредоточиться на своей семье и собственном здоровье,

– написала Марина в своем профиле в инстаграме.

Несмотря на это все Бех-Романчук неоднократно уверяла, что сознательно не употребляла запрещенных веществ, поэтому не стала подтверждать свою вину. Если бы она признала свою вину, тогда бы дисквалификация была сокращена на один год, но спортсменка этого не сделала. С решением Athletics Integrity Unit она категорически не согласна.