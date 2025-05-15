Марина Бех-Романчук временно отстранена от соревнований: в чем причина

Марина Бех-Романчук должна была вернуться к соревнованиям впервые после Олимпиады-2024. Однако камбэк украинской прыгуньи откладывается на неопределенный срок.

Причиной устранения Бех-Романчук стал положительный допинг-тест. Решение по украинской спортсменке было в среду 14 мая, сообщает 24 канал со ссылкой на AIU.

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Что грозит Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук попала под санкции из-за того, что в организме прыгунки обнаружили – тестостерон. Наличие запрещенного вещества нарушает статьи 2.1 и 2.2 независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике.

Пока известно, что Бех-Романчук может быть дисквалифицирована сроком на четыре года. Однако наказание для украинской прыгунки могут сократить при определенных условиях.

Украинскую легкоатлетку могут отстранить сроком на два года. Если в результате расследования будет доказано, что запрещенное вещество (тестостерон) попало в организм бессознательно.

Напомним, что в последний раз Марина Бех-Романчук выступала на Олимпийских Играх в 2024 году. После соревнований в Париже украинская прыгунка занималась восстановлением и отдыхала.