Украинское спортивное сообщество всколыхнуло неприятное известие. Легкоатлетку Марину Бех-Романчук отстранили на длительный срок из-за употребления допинга.

В Федерации легкой атлетики выступили с официальным заявлением относительно дисквалификации Бех-Романчук. В организации шокированы отстранением украинской спортсменки, сообщает 24 канал со ссылкой на сайт ФЛАУ.

Читайте также Бех-Романчук нарушила молчание относительно проваленного допинг-теста

Что говорится в заявлении Федерации легкой атлетики?

В Федерации легкой атлетики Украины отметили, что Марина Бех-Романчук одна из самых титулованных и сильнейших спортсменок мирового уровня. В организации также заявили, что все знают, какой путь она преодолела для осуществления цели.

В заявлении подчеркнули, что Бех-Романчук ответственная спортсменка. Поэтому сложно поверить, что украинская легкоатлетка сознательно смогла нарушить правила, которые могут свести на нет всю карьеру.

В Федерации легкой атлетики Украины также раскрыли детали допинг-тестов, которые сдавала Марина Бех-Романчук.

Ни одна из допинг-проб, взятых во время соревнований, и ни одна из многочисленных внесоревновательных проб, в частности в период с сентября по ноябрь 2024 года, не давала положительного результата. Однако решение принято и это больно бьет по имиджу не только спортсменки, но и всей легкой атлетики Украины. При этом в своей деятельности ФЛАУ придерживается принципа честной игры и выступает за чистый спорт,

– говорится в заявлении.

В организации также заявили, что будут продолжать прилагать все возможные усилия для борьбы с запрещенными веществами. Планируется повышение образованности всех спортсменов и тренеров по антидопинговым правилам.

Достижения Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук участвовала в трех Олимпиадах – 2016, 2020 и 2024 годы.

Украинская легкоатлетка дважды становилась чемпионкой Европы по легкой атлетике – 2021 и 2022 годы.

В 2019 и 2022 годах Бех-Романчук получила серебряные медали чемпионатов мира по легкой атлетике

Напомним, что срок дисквалификации Марины Бех-Романчук – 4 года, начиная с 15 мая 2025 года. Украинская легкоатлетка отреагировала на отстранение из-за допинга.