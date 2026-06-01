33-летний экс-игрок европейской сборной умер после жуткого ДТП

Бывший футболист сборной Греции Мариос Иконому умер в возрасте 33 лет. Девять дней врачи боролись за его жизнь после тяжелой аварии на мотоцикле.

Греческий футбол понес тяжелую потерю. Не стало Мариоса Иконому – бывшего защитника национальной команды, выступавшего в ведущих чемпионатах Европы, сообщила La Gazzetta dello Sport на своей странице в фейсбуке.

Что известно о трагедии?

Трагический инцидент произошел 23 мая в греческом городе Янина. Иконому попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие на мотоцикле и получил тяжелые травмы головы.

Врачи провели экстренную операцию и ввели футболиста в состояние искусственной комы. Однако спасти жизнь бывшему игроку не удалось – через девять дней после аварии он умер в больнице.

За какие клубы выступал Мариос Иконому?

Мариос начинал карьеру на своей родине в клубе из города Янина, после чего перебрался в Италию. Защитник выступал за Кальяри, Болонью, Сампдорию и Бари. Также в его карьере были выступления за АЕК и Копенгаген, с которым он стал чемпионом Дании.

Addio Marios, te ne sei andato troppo presto. Sarai per sempre nei nostri cuori. pic.twitter.com/lpZgEEIIdT — Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) June 1, 2026

Прощай, Мариос, ты ушел от нас слишком рано. Ты навсегда останешься в наших сердцах,

– написала пресс-служба Болоньи, за которую защитник провел больше всего поединков (74 матча).

В составе национальной сборной Греции Иконому дебютировал в 2016 году и провел шесть матчей. После известия о его смерти соболезнования семье футболиста выразили бывшие клубы и Федерация футбола Греции.