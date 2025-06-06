Юный боксер отказался выступать под флагом России несмотря на угрозы врага

Юный боксер Марк Комаров отказался выступать за Россию на международных соревнованиях. За принципиальную позицию девятиклассника отметили государственной наградой.

Марк Комаров несмотря на давление и угрозы со стороны оккупантов категорически отказался представлять Россию на международной арене. Его мужественный поступок отметили наградой "Будущее Украины", пишет 24 канал со ссылкой на Запорожскую ОГА.

Читайте также Украинские легкоатлеты стали жертвами обстрела России: жуткие кадры из Луцка

Достойная позиция юноши

До полномасштабного вторжения Марк жил в Энергодаре вместе с бабушкой, учился в гимназии №2 и серьезно занимался боксом. После оккупации города российскими войсками его семья была вынуждена покинуть дом. Сейчас парень живет в городе Нетешин Хмельницкой области, где продолжает обучение и тренировки.

О его истории рассказали в департаменте образования. Как отметила директор департамента Людмила Бухарина, Марк не поддался шантажу и угрозам, демонстрируя настоящее мужество.

Он – украинец, который сознательно отказался одерживать победы под флагом страны-агрессора. Его поступок - пример для тысяч детей, которые несмотря на войну, сохраняют верность своему государству,

– подчеркнула чиновница.

По ее словам, у парня большие спортивные перспективы именно в Украине. Он продолжает активно тренироваться, участвует в соревнованиях и планирует строить карьеру в украинском спорте. 5 июня Комарова наградил Владимир Зеленский наградой "Будущее Украины".

Отметим, что награда "Будущее Украины" вручается ученикам, которые проявили мужество, активную гражданскую позицию и стали примером для других.